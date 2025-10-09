Yeni Şafak
İstanbul’da dev operasyon: 4,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

09:409/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
AA
Zehir tacirlerine geçit yok.
İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap ile 283 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda, 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438,5 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik. Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"

Yerlikaya, paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.



#İstanbul
#uyuşturucu
#İçişleri Bakanlığı
