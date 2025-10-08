Yeni Şafak
Uyuşturucu kaçakçısının midesinden 588,55 gr metamfetamin çıkarıldı

13:418/10/2025, Çarşamba
IHA
İran uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarından 588,55 gr metamfetamin çıkarıldı
Bayburt’ta uyuşturucuyu ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan İran uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarından 588,55 gr metamfetamin çıkarıldı. Şahıs tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Narkotik Madde Kullanımı İmal ve Ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan analiz çalışmaları sonucunda durumundan şüphelenilen D.A. isimli İran uyruklu şahsın Bayburt Devlet Hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı madde olduğu görüldü.

Şüpheli şahsın içinden 588,55 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı. T.C.K madde 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem yapılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




