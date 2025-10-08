Uyuşturucu kaçakçısının midesinden 588,55 gr metamfetamin çıkarıldı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Narkotik Madde Kullanımı İmal ve Ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan analiz çalışmaları sonucunda durumundan şüphelenilen D.A. isimli İran uyruklu şahsın Bayburt Devlet Hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı madde olduğu görüldü.