Can Holding soruşturmasında tutuklanan Tekdağ: Sadece avukatım

Kara para aklama ve yolsuzluk suçlamasıyla Can Holding yöneticileri hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanan Mehmet Kenan Tekdağ’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeye ulaşıldı. Tekdağ, suçlamaların aksine kendisinin sadece avukatlık görevini ifa ettiğini savundu. Ciner Holding’in sahibi Turgay Ciner’in 30 yıllık avukatı olduğunu belirten Tekdağ, satış ve diğer devir işlemlerinde avukat olarak görev aldığını söyledi. Park ve Can Holding’de herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ifade eden Tekdağ, “Hissedar, yönetici, temsilci ya da yetkili değilim. Görevim yalnızca avukatlık hizmetidir” dedi. Turgay Ciner ile Can Grubu arasında hiçbir ticari ilişki olmadığını, satış sürecinde Kemal Can’ın kendisiyle iletişim kurduğunu kaydeden Tekdağ, “Satış talebi üzerine ben vekil olarak Ciner ile görüştüm. Satış tamamlandıktan sonra medya sektöründeki tecrübem nedeniyle kısa süreliğine yönetim kurulu başkanlığı yaptım” şeklinde konuştu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tekdağ, soruşturma dosyasında yer alan “Bülent Döviz A.Ş.” ile ilişkisine yönelik sorulara ise “Bu şirketin kime ait olduğunu bilmiyorum. Hiçbir ticari bağım ya da ilişkim yoktur. Daha önce farklı döviz bürolarından yurt dışı seyahatleri veya günlük ihtiyaçlar için döviz almış olabilirim ama yüklü alım yapmadım” cevabını verdi.





REMZİ SANVER’LE UÇMAMIZ TESADÜF

Tekdağ’a birlikte seyahat ettiği kişiler de soruldu. Tekdağ, soruşturma kapsamında tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı olan eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Remzi Sanver ve Kemal Can ile aynı uçakta bulunmasını ise şu sözlerle savundu: “Remzi Sanver’le aynı uçakta bulunmamız tamamen tesadüftür. Ankara-İstanbul arasında sık seyahat ederim. 18 Mart 2023’te Kemal Can ile taziye için İstanbul’dan Van’a gittik. 2020-2021 yıllarında Kemal Can’la planlı hiçbir uçak seyahatim olmadı. Eğer birlikte seyahat ettiysek ya aynı programa davetliydik ya da tesadüfen aynı uçakta bulunduk.”



