İBB yolsuzluk soruşturmasında 22 kişi ifade vermek için emniyette

11:4622/10/2025, الأربعاء
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 200'ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı. Emniyet'e gelen 22 kişinin ifadeleri alınmaya başladı.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, belediye meclis üyeleri ve İBB çalışanlarının da aralarında bulunduğu 200’ün üzerinde kişi savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı. Bu sabah emniyete gelen 22 kişi ifade vermeye başladı.

200'ün üzerinde personel çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerine personel ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı.

22 kişi ifade için emniyette

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 22 kişi, sabahın erken saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gelerek avukatları eşliğinde ifade vermeye başladı.






