İngiltere gizli mason istemiyor

İngiltere’nin en köklü emniyet teşkilatı Londra Metropolitan Polisi (MPS), mason personeline, “Masonluğun beyan zorunluluğu” getirdi. MPS, aralık ayının başında mason localarına üye memurların birbirlerini koruduklarını ve bu durumun soruşturmaları etkileyerek hukuki problemler çıkardığını açıklamıştı. Bunun üzerine teşkilat, localara üye olan herkesin bunu beyan etmesi gerektiğini duyurdu. Polis, yıllardır masonluk ilişkileri üzerinden olası yolsuzluklara dair istihbaratlara sahip olsa da bunların hiçbiri ceza hukuku açısından henüz kanıtlanamadı.





FAİLİ MEÇHUL AĞ

Jack the Ripper (Karındeşen Jack) cinayetleri de 1888’de Londra’nın Whitechapel semtinde işlendi ve faili bulunamadı. Dönemin tarihçileri, katilin ya da cinayetleri örten mekanizmanın masonlukla bağlantılı olduğunu iddia etti. Teoriye göre, kraliyet çevrelerine uzanan bir skandalı gizlemek için mason olan polis ve devlet görevlileri soruşturmayı bilinçli biçimde saptırdı.

1987’de Özel Dedektif Daniel Morgan’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada da masonluk tartışma konusu olmuş, soruşturmayı yürüten bazı polislerin mason olduğu ortaya çıkmıştı. 38 yıldır devam eden soruşturma sonucunda MPS içindeki masonluk locası gün yüzüne çıktı.





SUÇ BARONU CEZASIZ KALDI

20. yüzyılın en meşhur organize suç figürlerinden John “Goldfinger” Palmer'in adı birçok dosyada yer aldı. Ancak mason locası ile bağları olan tespit edilen Palmer, ciddi bir ceza almadı.





ADLİ MAKAMLARDA NÜFUZ KURDULAR

1990’larda İngiliz Parlamentosu’nun Home Affairs Committee adlı komitesi “Masonlar ve polis/hukuk sistemindeki etkileri” üzerine bir rapor hazırladı. Bu raporlarda masonluk içindeki ilişkilerin, polis, hakim ve savcı gibi adli rol sahipleri üzerinde nüfuz kurduğu tespit edildi. Komite, görevdeki kişilerin mason üyeliklerini açıklaması ve şeffaflık çağrısında bulundu.





MASONLAR MAHKEMEYE BAŞVURDU

MPS’nin kararı mason localarınca tepkiyle karşılandı. Hür Masonlar (Freemasons), yeni uygulamaya karşı yüksek mahkemeden acil ihtiyati tedbir talep etti. İngiltere Mason Büyük Locası İcra Kurulu Başkanı Adrian Marsh, uygulamanın dini inanç temelinde ayrımcılık anlamına geldiğini savundu. Masonluğun inanç temelli bir yapı olduğunu belirten Marsh, “Bu politika yasa dışı, adaletsiz ve ayrımcıdır. Üyelerimizin insan haklarını ihlal ediyor. Mahkemede hakkımızı arayacağız” diye konuştu.



