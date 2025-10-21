Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Sanver ve Tekdağ tutuklandı

Sanver ve Tekdağ tutuklandı

04:0021/10/2025, الثلاثاء
G: 21/10/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Remzi Sanver, Kenan Tekdağ.
Remzi Sanver, Kenan Tekdağ.

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden aralarında Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver'in de olduğu 11 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme 11 ismin de tutuklanmasına karar verdi.

BİNGÖL'LER İÇİN ADLİ KONTROL

Mahkeme, savcılığın talebi doğrultusunda, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ı adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı.



#Can Holding
#Kenan Tekdağ
#Remzi Sanver
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI 2026: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? İşte tüm hesaplamalar