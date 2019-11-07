Gündem İstanbul Valiliğinden, Fatihte 4 kardeşin sır ölümüyle ilgili açıklama Siyanür düzeyleri öldürücü
İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden, Fatih'te 4 kardeşin sır ölümüyle ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden, Fatih'te 4 kardeşin sır ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü

Fatih'te 2'si kadın 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması olayına ilişkin İstanbul Valiliği'nce, "tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

Haber Merkezi DHA
Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili İstanbul Valili'ği tarafından açıklama yapıldı.
Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili İstanbul Valili'ği tarafından açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "05 Kasım 2019 Salı günü saat 22.45'te 155 Polis İmdat Hattına yapılan bir ihbarda; Fatih ilçemiz, Molla Gürani Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, 28/4 numaralı mesken sakinlerine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Belirtilen adreste yapılan ilk incelemede; kilitli bulunan giriş kapısı, Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla açılmış, evde bulunan Cüneyt Yetişkin(48, Oya Yetişkin(54), Kamuran Yetişkin (59) ve Yaşar Yetişkin (56 4 kardeşin hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir" hatırlatması yapıldı.

  • Olay sonrasında Fatih Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamayla kamuoyunun bilgilendirildiği, evdeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Fatih'te 4 kardeşin ölümü hakkında ön otopsi raporu açıklandı: Siyanür içtikleri tespit edildi
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Fatih'te 4 kardeşin ölümü hakkında ön otopsi raporu açıklandı: Siyanür içtikleri tespit edildi

"Saptanan siyanür düzeyleri öldürücü"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

  • "Konuyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk bulgulara göre; siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir. Başlatılan adli ve idari tahkikatlar ile otopside alınan örnekler üzerinde ayrıntılı analizler devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

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Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar: Fatih’te 4 kardeşin öldüğü feci olayı mahalle sakinleri anlattı

İstanbul Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit yapıldı
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İstanbul Fatih'te 4 kardeşin ölümünde ilk tespit yapıldı


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