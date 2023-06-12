Van'da AK Partili yöneticiye silahlı saldırı

“Sokak lambasına gelinceye kadar bana yönelik bir girişim olduğunu anlamadım. Işığın içerisine girince maskeli, kapalı giysi giyen ve elinde inşaat eldiveni olduğunu gördüm. Daha sonra ucuna susturucu takılı silahı fark ettiğim gibi üzerine atladım. Elindeki silahı tuttum ama ne yaparsam bu silahı alamadım. Bu sırada aramızda bir arbede yaşandı. Gelirken yaklaşık 7 kez ve yerdeyken de birkaç kez tetiğe bastı ama her defasında silah tutukluk yaptı. O arada da elindeki silahla kafama vurdu. Kafamda kan aktı, o sırada kaçmaya çalıştı ama izin vermedim”