Van'da AK Partili yöneticiye silahlı saldırı

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Kıpçak
Olay, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde, 10 Haziran günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Ellerindeki poşetle eve gittiği sırada maskeli bir kadının saldırısına uğrayan Başkan Yardımcısı Kıpçak, susturucu takılı silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu. Bu sırada saldırgan ile Kıpçak arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Kıpçak, silah dipçiğinin başına vurulmasıyla yaralandı. Saldırgan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.