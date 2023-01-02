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AK Partili vekile suikast önlendi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yönelik suikast engellendi. Emniyet, suikast için Suriye’den gönderilen PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG mensubu 2 örgüt mensubu ile bu kişilere yardım eden 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili vekile suikast önlendi
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda, illegal yollarla Türkiye geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu M.M ve M.M.İ gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt mensupları, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Ayn El Arap bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ‘Hacı’ kod adlı örgüt mensubunun, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast talimatı verdiğini itiraf etti. Suikastı gerçekleştirmek için Türkiye’ye geldiklerini anlatan teröristler, Hacı kod adlı teröristin Suriye uyruklu R.B. aracılığıyla kendilerine para gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine R.B. de gözaltına alındı.

KEŞİF YAPMASI İSTENDİ

R.B.’nin Suriye’de bulunan kardeşi H.B.’nin, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye'de faaliyet gösteren ‘Serhildan’ kod adlı örgüt mensubu tarafından kaçırıldığı ve serbest bırakılması karşılığında Yıldız’a eylem yapılması amacıyla kendisinden keşif yapmasını istediği öğrenildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si örgüt mensubu olmak üzere 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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