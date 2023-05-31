Ekşi Sözlük'te skandal fişleme kampanyası: AK Partili esnaflar hedef gösterildi

Dijital İnsani Bilimler Doçenti Marc Owen Jones’un Orta Doğu’daki dijital otoriterlik üzerine yazdığı ve henüz Türkçe’ye çevrilmeyen kitabının (Digital Authoritarianism in the Middle East) kapak yazısı şöyle başlıyor:“Var olmayan insanlar tarafından size yalan söyleniyor. Dijital aldatma, bilgi savaşının yeni yüzüdür. Botlar ve troller çoğaldıkça ve kullanıcılar sahte haberler ve dezenformasyondan oluşan bir infodemide (bilgi salgını) gezinmeye bırakıldıkça, sosyal medya hem devletler hem de ticari