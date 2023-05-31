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Ekşi Sözlük'te skandal fişleme kampanyası: AK Partili esnaflar hedef gösterildi

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propagandası haline gelen, provokasyon ve skandallarıyla da adından çokça söz ettiren Ekşi Sözlük'te, bu kez AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen esnaflar hedef gösterildi. Ekşi Sözlük’te AK Partili işletmelerin tek tek fişlenmesi ve buralardan alışveriş yapılmaması istendi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir grup provokatörün halkı kin ve düşmanlığa itmesi büyük tepki çekti.

09:41 . 31/05/2023 Çarşamba
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Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon.

Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon.

Türkiye, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanını seçti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir grup provokatör, FETÖ'nün yeni propaganda sitesi haline gelen Ekşi Sözlük'te skandal bir kampanya başlattı.


AK Partili esnafı hedef gösterdiler


Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut tarafından kullanılan yazar ekibi "AK Partili esnaftan alışveriş yapmayacağım" başlığı ile başlatılan kampanya ile AK Parti'ye destek veren işletmeleri hedef gösterdi.

Esnafın fişlenmesini istediler


AK Partili esnafın fişlenmesinin istendiği Ekşi Sözlük'te buralardan alışveriş yapılmamasına dair provokasyon çalışması yürütüldü. Bazı işletmelerin isimleri de açık açık paylaşıldı.


İşte skandal kampanyaya ait yapılan paylaşımlardan bazıları:


Ekşi Sözlük'te AK Partili hesapları susturma operasyonu


2023 seçimleri öncesi operasyonlara başlayan Ekşi Sözlük, AK Parti'ye destek veren hesapları bilinçli şekilde tek tek kapatmıştı. Ekşi Sözlük moderasyonun CHP ve muhalefet ile ilgili başlıkları gündeme ve öne çıkanlara taşırken, AK Parti'ye destek veren kullanıcıların 'entry'lerini (yorumlarını) ve başlıklarını geri plana itmesi yoğun tartışmalara konu olmuştu.


#Ekşi Sözlük
#AK Parti
#Fişleme
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