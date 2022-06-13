Gündem Vanda düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağlayan dört kişi tutuklandı
VAN

Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağlayan dört kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta üç operasyon düzenledi.

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Haber Merkezi AA
Vanda düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağlayan dört kişi tutuklandı
Arşiv.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla dört şüpheli gözaltına alındı, iki metruk yapı yıktırıldı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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