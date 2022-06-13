Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağlayan dört kişi tutuklandı

Bakan Bozdağ'dan altılı muhalefete: Demek ki kirli birini çıkaracaksınız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TVNET canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Altılı muhalefetin cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan Bozdağ, 'Seçime neredeyse bir yıl kaldı. Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa adayınızı açıklayacaksınız ki adam çıksın kendisini tanıtsın projelerini anlatsın. 'Adayımız yıpranır' diyorlar. Demek ki kirli birini çıkaracaksınız. Bunu yapamıyorlar. Masanın çatırdamasından çekindikleri için bu işi zamana yayarak götürmek istiyorlar.' ifadelerini kullandı.

