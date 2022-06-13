Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağlayan dört kişi tutuklandı

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla dört şüpheli gözaltına alındı, iki metruk yapı yıktırıldı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla dört şüpheli gözaltına alındı, iki metruk yapı yıktırıldı, suçta kullanılan bir araca el konuldu.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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