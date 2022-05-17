Gündem İstanbulda son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 17 bin 116 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son bir haftada güvenlik güçlerince kent genelinde yakalanan 17 bin 116 düzensiz göçmenin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları kapsamında işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin İstanbul Havalimanından bu gece ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır."

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