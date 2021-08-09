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VAN

Bir korkutan kaza haberi de Van'dan geldi: İkisi çocuk 10 yaralı var

Van'ın Başkale ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobil ile daha sonra Hakkari yönünden Van istikametine giden TIR ile çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Vanda zincirleme kaza: 2si çocuk 10 yaralı
Zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Van-Hakkari Karayolu'nun 85'inci kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınında meydana geldi.

Savrulan iki otomobil daha sonra Hakkari yönünden Van istikametine giden TIR ile çarpıştı.
Savrulan iki otomobil daha sonra Hakkari yönünden Van istikametine giden TIR ile çarpıştı.

Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 31 B 5869 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Zincirleme kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
Zincirleme kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Savrulan iki otomobil daha sonra Hakkari yönünden Van istikametine giden TIR ile çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. İki otomobilin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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