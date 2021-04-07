Yabancı bayraklı gemide ele geçirildi: Piyasa değeri tam 21 bin lira

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Kaftancıoğlu ile neden kahve içmediği sorusuna yanıt: PR çalışması olduğu için

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile neden kahve içmediği yönündeki soruya, "Bu istekte saygı, sevgi, samimiyet ve nezaket yok. Kaftancıoğlu'nun talebinin PR (algı yönetimi) çalışması olduğunu anladık. O yüzden kahve içmedim." diyerek yanıt verdi.