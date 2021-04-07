Gündem Yabancı bayraklı gemide ele geçirildi Piyasa değeri tam 21 bin lira
BARTIN

Yabancı bayraklı gemide ele geçirildi: Piyasa değeri tam 21 bin lira

Bartın Limanı’na yanaşan yabancı bayraklı gemide yapılan aramada piyasa değeri 21 bin lira olan bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Yabancı bayraklı gemide ele geçirildi: Piyasa değeri tam 21 bin lira
Yabancı bayraklı gemide piyasa değeri 21 bin liralık kaçak içki ele geçirildi.

Zonguldak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde Bartın Belediye Limanı’na yanaşan yabancı bayraklı gemide arama yapıldı.

İHA

Arama ve kontrollerde çeşitli marka ve ibareli toplamda 88 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen içkilerin piyasa değerinin ise 21 bin 321,61 TL olduğu tespit edildi.

İHA

Olayın şüphelisi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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