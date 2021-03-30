Dünya Uyuşturucu trafiğini yönetiyordu Kandilde öldürüldü
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​Uyuşturucu trafiğini yönetiyordu: Kandil’de öldürüldü

Uyuşturucu trafiğini yönetiyordu: Kandil’de öldürüldü

MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki Kandil’de düzenlediği operasyonda PKK/KCK’nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın öldürüldü. ‘Renas Aydın’ kod adlı teröristin PKK’ya 1999’da katıldığı, terör örgütünün Irak-İran sınırındaki insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğini yönettiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Uyuşturucu trafiğini yönetiyordu: Kandil’de öldürüldü
Ömer Aydın

PKK/KCK’nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu ‘Renas Aydın’ kod adlı Ömer Aydın, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. PKK/KCK’nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz ‘istihbarat şebekeleri’ni de kullanarak PKK/KCK’lı Ömer Aydın’ın Kandil’de olduğunu tespit etti. Farklı bölgelerden intikal eden istihbarı bilgileri de analiz eden MİT, PKK elebaşını adım adım takip etti. Teröristin gizlendiği yeri belirleyen MİT, TSK ile birlikte 2 Şubat’ta operasyon için düğmeye bastı. Terörist Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

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Etkisiz hale getirilen PKK elebaşı, İran-Irak sınırında insan ve silah kaçakçılığı yapıp örgütün uyuşturucu trafiğini yönetiyordu.
Etkisiz hale getirilen PKK elebaşı, İran-Irak sınırında insan ve silah kaçakçılığı yapıp örgütün uyuşturucu trafiğini yönetiyordu.

PKK’YA HARAÇ TOPLAMIŞ

  • 1999 yılından bu yana örgüt içinde faaliyet yürüten teröristin, PKK/KCK’nın Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğini yönettiği belirlendi. Sözde gümrük faaliyetleriyle PKK/KCK’ya haraç toplayan teröristin aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer aldığı belirtildi. Bu arada Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YPG’li 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

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