​Uyuşturucu trafiğini yönetiyordu: Kandil’de öldürüldü

PKK/KCK’nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu ‘Renas Aydın’ kod adlı Ömer Aydın, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. PKK/KCK’nın üst düzey kadrolarını yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, birbirinden ve faaliyetlerinden tamamen habersiz ‘istihbarat şebekeleri’ni de kullanarak PKK/KCK’lı Ömer Aydın’ın Kandil’de olduğunu tespit etti. Farklı bölgelerden intikal eden istihbarı bilgileri de analiz eden MİT, PKK elebaşını adım adım takip etti. Teröristin gizlendiği yeri belirleyen MİT, TSK ile birlikte 2 Şubat’ta operasyon için düğmeye bastı. Terörist Ömer Aydın etkisiz hale getirildi.

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Etkisiz hale getirilen PKK elebaşı, İran-Irak sınırında insan ve silah kaçakçılığı yapıp örgütün uyuşturucu trafiğini yönetiyordu.

PKK’YA HARAÇ TOPLAMIŞ

1999 yılından bu yana örgüt içinde faaliyet yürüten teröristin, PKK/KCK’nın Irak-İran sınırında gerçekleştirdiği insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğini yönettiği belirlendi. Sözde gümrük faaliyetleriyle PKK/KCK’ya haraç toplayan teröristin aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasında yer aldığı belirtildi. Bu arada Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YPG’li 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

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