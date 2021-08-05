Gündem Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram eden Hüseyin dede Allah devlete millete huzur versin
ANTALYA

Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram eden Hüseyin dede: Allah devlete millete huzur versin

Antalya'nın Alanya ilçesi Gülbahar köyünde çıkan orman yangınında evi yanan Hüseyin Yıldırır (93), bahçesinde alevlerin ulaşmadığı karpuzlardan orman işçilerine ikram etti. Yıldırır, "Bundan sonra ne yapacağım ben evi barkı; milletimiz ve devletimiz huzurlu olsun. Bana köşk yapsalar, devletim huzursuz olduktan sonra ne yapayım ben köşkü?" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram eden Hüseyin dede: Allah devlete millete huzur versin
Hüseyin Yıldırır

İlçede çıkan orman yangınında yerleşim yerleri zarar görürken, Gülbahar köyünde Hüseyin Yıldırır'ın yalnız yaşadığı tek katlı evi de yandı. Yangından son anda sağ kurtulup kızının yanına yerleşen Yıldırır, söndürme çalışmalarının ardından köpeği ile birlikte yanan evine döndüğünde büyük hüzün yaşadı. Orman işçilerinin eşlik ettiği Yıldırır, evinin tamamen yandığını gördü. Yıldırır, orman işçilerine köpeğini kurtardığını; ancak evdeki 4 kedisini çıkaramadığını anlattı.

Bahçeyi de gezen Yıldırır, alevlerin ulaşmadığı karpuz ve meyvelerinden orman işçilerine ikram etti.

Antalya'da yaşlı adam yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti
OYNAT 00:24
Antalya'da yaşlı adam yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti
Antalya'nın Alanya ilçesi Gülbahar köyünde çıkan orman yangınında evi yanan Hüseyin Yıldırır (93), bahçesinde alevlerin ulaşmadığı karpuzlardan orman işçilerine ikram etti.


Yıldırır'ın, uzun yıllar yaşadığı evi tamamen yanmasına rağmen metanetini korumaya çalıştığı görüldü. Yıldırır, evinin bahçesinde yanan kütüğün üzerine kuşlar için de yem ve su da bıraktı.

"Bana köşk yapsalar, devletim huzursuz olduktan sonra ne yapayım ben köşkü?

Evi yandıktan sonra kızının yanında geçici olarak kaldığını anlatan Hüseyin Yıldırır, "Evim yandı. Devletim yapar yapmaz bir şey diyemem. Ben çadırda büyüdüm. Allah devletimize milletimize huzur ve güzellik versin. En büyük şeyim huzur. Huzurum olmasa burada konuşamam, yürüyemem. Yeter ki şu devletin şu milletin huzuru bozulmasın.

DHA

Ben 93 yaşına geldim. Bundan sonra ne yapacağım evi barkı; milletimiz ve devletimiz huzurlu olsun. Ben devletimi, milletimi yıprandırmak istemem. Devletimden bir şey istemem, devletim bana lazım olan her şeyi yapar gönderir.

DHA

Bana köşk yapsalar, devletim huzursuz olduktan sonra ne yapayım ben köşkü? Ev yapılır; yapılmazsa da önemli değil çadırda da dururuz.

DHA

Ben devletime 'bana ev yap' diye diyeceğim bir şey yok. Allah devlete millete huzur ve düzen versin" diye konuştu.

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Marmaris'teki yangın 8'inci gününde: Alevler 4 mahallede kısmen kontrol altında
FOTOĞRAF 12
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Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
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Alevler, rüzgarın etkisi ve kozalakların patlayıp, fırlamasıyla kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Armutalan ile kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallerinde kara ve denizden toplam bin 967 haneden toplam 7 bin 490 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi. Geçen süre içerisinde canla başla mücadele eden ekiplere bölge halkı da yoğun destek verdi.
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Karadan arazözlerle müdahale edilen alevlerin mahallelere inmesi önlendi. Gönüller, gece boyunca söndürme ekiplerine su ve ayran taşıyarak ekiplere destek verdi. Marmaris Belediyesi tarafından kamyonetlerle 100 yangın söndürme tüpü bölgeye ulaştırıldı. Nem oranını yüzde 20 olduğu, rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreyi aştığı bölgede Turunç Mahallesi Amos mevkisinde saat 21.30 sıralarında alevler tekrar büyüdü. Arazözler ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra 6 TOMA ile müdahale edilen alevler, 5 saatte söndürüldü.
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13 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ<br>​<br>​ Bugün sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Dağların yola yakın kısımlarında ekipler su dökerek soğutma çalışması yaptı.
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Hisarönü Mahallesi'ndeki kavşak ile Orhaniye arasındaki karayolu aralıklarla jandarma ekipleri tarafından tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Turgut- Selimiye mahalleleri karayolu üzerinde komedyen Şahan Gökbakar'ın da dubleks villasının bulunduğu Delikliyol mevkisine Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı çıkarma gemisi sevk edildi. Gemi ile getirilen ekipler, bölgedeki alevlere müdahale etti. Delikliyol'da alevler kısmen kontrol altına alındı.​
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Turgut Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarında ise Manisa Büyükşehir İtfaiyesi'ne ait bir arazöz devrildi, 4 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekipleri itfaiyecilere ayakta müdahale etti.
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Sabah yapılan etkili müdahaleler ile Orhaniye, Turgut, Turunç ve Hisarönü mahallerinde alevler kısmen söndürüldü.
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının 8'inci gününde yaklaşık 13 bin 500 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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Marmaris'teki yangın 8'inci gününde: Alevler 4 mahallede kısmen kontrol altında
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 gündür devam eden orman yangınında alevler, gece karadan, günün ilk ışıklarıyla da havadan müdahalenin başlamasıyla kırsal Hisarönü, Orhaniye, Turgut ve Turunç mahallerinde kontrol altına alındı. Ekipler, tepelerde süren yangının yerleşim yerlerine inmemesi için yoğun mücadele veriyor.


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