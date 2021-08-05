Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram eden Hüseyin dede: Allah devlete millete huzur versin

İlçede çıkan orman yangınında yerleşim yerleri zarar görürken, Gülbahar köyünde Hüseyin Yıldırır'ın yalnız yaşadığı tek katlı evi de yandı. Yangından son anda sağ kurtulup kızının yanına yerleşen Yıldırır, söndürme çalışmalarının ardından köpeği ile birlikte yanan evine döndüğünde büyük hüzün yaşadı. Orman işçilerinin eşlik ettiği Yıldırır, evinin tamamen yandığını gördü. Yıldırır, orman işçilerine köpeğini kurtardığını; ancak evdeki 4 kedisini çıkaramadığını anlattı.

Bahçeyi de gezen Yıldırır, alevlerin ulaşmadığı karpuz ve meyvelerinden orman işçilerine ikram etti.

Yıldırır'ın, uzun yıllar yaşadığı evi tamamen yanmasına rağmen metanetini korumaya çalıştığı görüldü. Yıldırır, evinin bahçesinde yanan kütüğün üzerine kuşlar için de yem ve su da bıraktı.

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"Bana köşk yapsalar, devletim huzursuz olduktan sonra ne yapayım ben köşkü?

Evi yandıktan sonra kızının yanında geçici olarak kaldığını anlatan Hüseyin Yıldırır, "Evim yandı. Devletim yapar yapmaz bir şey diyemem. Ben çadırda büyüdüm. Allah devletimize milletimize huzur ve güzellik versin. En büyük şeyim huzur. Huzurum olmasa burada konuşamam, yürüyemem. Yeter ki şu devletin şu milletin huzuru bozulmasın.

DHA

Ben 93 yaşına geldim. Bundan sonra ne yapacağım evi barkı; milletimiz ve devletimiz huzurlu olsun. Ben devletimi, milletimi yıprandırmak istemem. Devletimden bir şey istemem, devletim bana lazım olan her şeyi yapar gönderir.

DHA

Bana köşk yapsalar, devletim huzursuz olduktan sonra ne yapayım ben köşkü? Ev yapılır; yapılmazsa da önemli değil çadırda da dururuz.

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DHA

Ben devletime 'bana ev yap' diye diyeceğim bir şey yok. Allah devlete millete huzur ve düzen versin" diye konuştu.

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