Ekonomi Üç ilçedeki yangınların bilançosu belli oldu 431 adet hasar ihbarı geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üç ilçedeki yangınların bilançosu belli oldu: 431 adet hasar ihbarı geldi

Türkiye Sigorta Birliği, Manavgat, Bodrum ve Marmaris’te meydana gelen orman yangınları ile ilgili hasarın bilançosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 3 Ağustos 2021 itibarıyla yangın ve kasko poliçesi kaynaklı 210, devlet destekli tarım sigortaları kaynaklı ise 431 adet hasar ihbarı alınırken, söz konusu ilçelerde yangın ve kasko poliçelerinde sektörün sağladığı toplam teminat tutarının ise yaklaşık olarak 71 milyar TL olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manavgat, Bodrum ve Marmaris’teki yangınlar sonrası 431 adet hasar ihbarı geldi
Manavgat, Bodrum ve Marmaris’ten 431 adet hasar ihbarı geldi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Manavgat, Bodrum ve Marmaris’te meydana gelen orman yangınları ile ilgili bölgedeki ilk veriler doğrultusunda açıklamalarda bulundu.

71 MİLYAR LİRALIK TEMİNAT VAR

Manavgat, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde Yangın ve Kasko poliçelerinde sektörün sağladığı toplam teminat tutarının yaklaşık olarak 71 milyar TL olduğunun altı çizilen açıklamada, “3 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yangınlar sebebiyle bölgeden 210 adet, devlet destekli tarım sigortalarında da sigortalı üretici ve yetiştiricilerden 431 adet hasar ihbarı alınmış ve tarım sigortalarında ihbarların ağırlıklı olarak hayvan hayat sigortaları olmak üzere, bitkisel ve sera sigortaları branşlarına ait olduğu bildirilmiştir” denildi.

Alevler Menteşe ilçesine ulaştı: İki mahalle daha boşaltılıyor
FOTOĞRAF 13
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı.
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Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.
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Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.
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Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.
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Bölgede, Valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri tarafından yardım koordinasyon merkezi oluşturuldu.
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Alevler Menteşe ilçesine ulaştı: İki mahalle daha boşaltılıyor
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

TAZMİNAT SÜREÇLERİ HIZLANDIRILACAK

“Sigorta sektörü olarak yaraların sarılması için üzerimize düşeni yapmak üzere harekete geçtik. Yerel idareler kanalıyla oluşturulan bilgiler üzerinden sigorta şirketlerince yapılan incelemeler neticesinde, sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçleri hızlandırılacak. Yaşanan olağanüstü durum göz önüne alınarak zararların bir an önce giderilebilmesi ve hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylık sağlanacaktır.”

ZARARLAR KARŞILANACAK

TSB açıklamasında sigorta poliçesinde yangın riskine ilişkin teminatı bulunan, zarar görmüş konut, iş yeri, fabrika, turizm tesisi, sera, araç, emtia, bitkisel üretim, tarımsal üretime konu büyükbaş, küçükbaş hayvan gibi tüm mal varlıklarına gelen maddi zararların, hasar tespit çalışmaları neticesinde poliçe şartları çerçevesinde karşılanacağının altı çizildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Bunun dışında sağlık sigortası, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası bulunan vatandaşlarımız da yaralanma ve/veya vefat neticesinde söz konusu poliçelerine başvurabilirler.

Sigortalılarımızın poliçelerindeki asistans hizmetleri kapsamında ihtiyaç duydukları destek hizmetlerinden de faydalanabileceklerini hatırlatmak isteriz. Sigorta sektörü olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte, yaşanan riskler karşısında sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirmek için her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz.”

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Üç ilçedeki yangınların bilançosu belli oldu: 431 adet hasar ihbarı geldi

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