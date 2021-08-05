Hayat Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan Orman işçileri yıl boyu istihdam edilmeli
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Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan: Orman işçileri yıl boyu istihdam edilmeli

Orman çalışanlarının böylesi günlerde öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, geçici işçiliğin bitirilip 12 ay istihdama geçilmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan: Orman işçileri yıl boyu istihdam edilmeli
Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, son günlerde artış yaşanan orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı. Orman yangınlarının önlenmesi için orman işçilerinin 9 ay değil, 12 ay boyunca istihdam edilmesini ve ek istihdamın önemli olduğunu kaydetti.

Orman yangınlarının çıkış nedenlerinin birçoğunun önlenebilir olduğunu kaydeden Aslan, “Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor, teknoloji ne kadar iyi olursa olsun yer ekipleri olmadığı müddetçe yangınlarla mücadelede istenilen performans elde edilemez. Bir gün içerisinde 20 tane orman yangını gerçekleşiyor, bütün iller teyakkuz halinde. Kısa bir süre önce 119. şehidimizi verdik, yangınlar ateş savaşçılarımızı bizden koparmaya devam ediyor. Biz büyük bir aile olarak yeşil vatanın koruyucuları olarak görev yapıyoruz. Vatandaşımız evlerinde rahat nefes alsınlar diye, ülkemizin güzelliği bozulmasın diye verdiğimiz mücadeleyi kimse görmezden gelemez” diye konuştu.

12 AY İŞ 12 AY AŞ

Geçici orman işçilerinin hakları olmayan hiçbir şeyi talep etmediğini kaydeden Aslan, “Hiçbir kardeşimiz hak etmediği bir talepte bulunmaz. Bugün istedikleri 12 ay iş, 12 ay aştır. Devlet büyüklerimizin çıkıp; ‘Size 12 ay iş de, 12 ay aş da ananızın ak sütü gibi helaldir’ demesi gerekiyor. Bizler Öz Orman-İş Sendikası olarak bu talebi her alanda yineleyeceğiz” dedi.

“İSTİHDAM SAYISI ARTIRILMALI”

Ormanların sadece yangınlar ile gündeme gelmesini de eleştiren Aslan, “Bugün ormanları sadece yangından ibaret görmemiz mümkün değil, ormanlarımızın bakımını, onarımını, gelişimini sağlayan orman işçilerimiz aynı zamanda ormanların korunmasını da üstleniyorlar. Ancak istihdam sorunu nedeniyle beş kişinin yapacağı işi bir kişi yapmak zorunda kalıyor. Bu sorun da bir an evvel çözülmeli” ifadelerini kullandı.

Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı
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Günlerdir yazlık evinin bulunduğu Marmaris’ten canlı yayın yaparak, orman yangınlarına erken müdahale için çaba gösteren komedyen Şahan Gökbakar, gece saatlerinde yayın açarak yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi.
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“Bu kırmızı ışık yanan ağaçlardan geliyor. Bu arkadaki bizim evimiz. Hani 2 katlı 30 milyon TL’ye aldığım malikanem. Tek katlı bir köy evi aslında ama öyle dediler. Evimizin arkası bu şekilde.” diyen Gökbakar, canlı yayın sırasında yanan ormanı izleyicilere anbean gösterdi.
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“2-3 güne gelir dediğimiz yangın, vadiyi sardı. Bu şu ana kadar gördüğümüz en kuvvetli yangın olabilir. Yangını tutmak için hazırlık yapacağımız için yayını kısa tutacağım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu felaketi görün istedim. Bu yanan yerin arka tarafı Turgut köyü. Şu anda orada yaşlı insanlar evlerinde uyuyorlar. Maalesef uyandıklarında alevler içerisinde kalacaklar. Gece uçan teknolojide bir alet yok mu? Alevlere bakın arkadaşlar.”
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Gökbakar, son videosunda eşiyle yaptığı telefon konuşmasından bahsetti.
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Ona telefonda, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim, anlaştık, konu kapandı benim için. O yüzden üzülmüyorum ve korkmuyorum. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam.
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Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine de dayandı. Gökbakar'ın son paylaştığı videoda eşine söylediği sözler duygusal anlar yaşattı.

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