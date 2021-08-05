Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan: Orman işçileri yıl boyu istihdam edilmeli

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, son günlerde artış yaşanan orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı. Orman yangınlarının önlenmesi için orman işçilerinin 9 ay değil, 12 ay boyunca istihdam edilmesini ve ek istihdamın önemli olduğunu kaydetti.

Orman yangınlarının çıkış nedenlerinin birçoğunun önlenebilir olduğunu kaydeden Aslan, “Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor, teknoloji ne kadar iyi olursa olsun yer ekipleri olmadığı müddetçe yangınlarla mücadelede istenilen performans elde edilemez. Bir gün içerisinde 20 tane orman yangını gerçekleşiyor, bütün iller teyakkuz halinde. Kısa bir süre önce 119. şehidimizi verdik, yangınlar ateş savaşçılarımızı bizden koparmaya devam ediyor. Biz büyük bir aile olarak yeşil vatanın koruyucuları olarak görev yapıyoruz. Vatandaşımız evlerinde rahat nefes alsınlar diye, ülkemizin güzelliği bozulmasın diye verdiğimiz mücadeleyi kimse görmezden gelemez” diye konuştu.

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12 AY İŞ 12 AY AŞ

Geçici orman işçilerinin hakları olmayan hiçbir şeyi talep etmediğini kaydeden Aslan, “Hiçbir kardeşimiz hak etmediği bir talepte bulunmaz. Bugün istedikleri 12 ay iş, 12 ay aştır. Devlet büyüklerimizin çıkıp; ‘Size 12 ay iş de, 12 ay aş da ananızın ak sütü gibi helaldir’ demesi gerekiyor. Bizler Öz Orman-İş Sendikası olarak bu talebi her alanda yineleyeceğiz” dedi.

“İSTİHDAM SAYISI ARTIRILMALI”

Ormanların sadece yangınlar ile gündeme gelmesini de eleştiren Aslan, “Bugün ormanları sadece yangından ibaret görmemiz mümkün değil, ormanlarımızın bakımını, onarımını, gelişimini sağlayan orman işçilerimiz aynı zamanda ormanların korunmasını da üstleniyorlar. Ancak istihdam sorunu nedeniyle beş kişinin yapacağı işi bir kişi yapmak zorunda kalıyor. Bu sorun da bir an evvel çözülmeli” ifadelerini kullandı.

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