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ANTALYA

Yangınzedelere Kızılay ekiplerinden mobilize yardım

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının başından bu yana afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay, sıcak yemek, hijyen ve gıda malzemesi, yatak, battaniye, su tankı, giyim yardımları yaparken uzman ekipleriyle psikososyal destek çalışmaları da yürüttüğünü duyurdu. Kızılay, evlerinden ayrılmayan afetzedelerin ise ihtiyaçlarını mobil ekipleriyle karşılıyor.

Haber Merkezi DHA
Yangınzedelere Kızılay ekiplerinden mobilize yardım
Kızılay ekipleri farklı şehirler ve noktalarda yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılay’ın şubeleri, afet uzmanları ve gönüllülerinden oluşan ekipleri, orman yangınları sonucu mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için farklı şehirler ve noktalarda yardım çalışmalarını sürdürüyor.

İlk andan itibaren ekiplerin ve vatandaşın yanında

Yangınların ilk anından bu yana söndürme çalışması yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlara kumanya, sıcak yemek, gıda malzemeleri ile beslenme ihtiyacını karşılarken yatak, battaniye ve giyim gibi ihtiyaç malzemelerini de ulaştırıyor.

Kızılay ekipleri, küçük yaralanmalar yaşayan görevlilere ilk yardım müdahalesinde bulunuyor.
DHA
Kızılay ekipleri, küçük yaralanmalar yaşayan görevlilere ilk yardım müdahalesinde bulunuyor.

İlk yardım ve psikososyal destek faaliyetlerinde bulunuyorlar

Günlük su ihtiyacının giderilmesi için su tankı yardımı ve yangını söndürmeye çalışırken küçük yaralanmalar yaşayan görevlilere ilk yardım müdahalesi de yapan Kızılay ekipleri, afetin psikolojik etkilerinin azaltılması noktasında da çalışarak psikososyal destek faaliyetlerinde de bulunuyor.

Kızılay Manavgat'taki yangın bölgesine afet uzmanlarını gönderdi
GÜNDEM
Kızılay Manavgat'taki yangın bölgesine afet uzmanlarını gönderdi

Bağışlar ihtiyaca göre bölgelere ulaştırılıyor

Su, kumanya ve paketli gıda gibi acil beslenme kitleriyle gün boyunca gıda desteği veren Kızılay, yangın bölgelerindeki 9 mobil beslenme aracı, 1 sahra mutfağı ve bölgelerde bulunan aşevleriyle birlikte Belediye, Sivil Toplum Kuruluşları, bölgedeki oteller ve özel kuruluşların kapasitelerini de koordine ederek beslenme hizmeti sağlıyor. Afetzedelere yardım etmek isteyen hayırseverlerin Kızılay’a yaptığı bağışlarda yapılan ihtiyaç tespitleriyle birlikte yangınzedelerin bulunduğu bölgelere ulaştırılıyor.

Kızılay; su, kumanya ve paketli gıda gibi acil beslenme kitleriyle gün boyunca gıda desteği veriyor.
DHA
Kızılay; su, kumanya ve paketli gıda gibi acil beslenme kitleriyle gün boyunca gıda desteği veriyor.

Kızılay gönüllüleri 'Yeşil Türkiye' için çalışacak

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
  • “Gonulluol.org’a kayıt olarak afet bölgesinde çalışan Kızılay’ın güçlü gönüllü teşkilatı, orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşertilmesi için de hazırlıklarına başladı. Kızılay gönüllüleri, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde ormanlık alanların yeniden yeşertilmesi ve çoğaltılması için de seferber olacak. Yerleşim yerlerine uzak olan yurdun diğer bölgelerindeki orman yangınlarına karşın da hazır olan Kızılay gelişmeleri yakından takip ediyor."

Yangınzedelere Kızılay'dan yardım eli
GÜNDEM
Yangınzedelere Kızılay'dan yardım eli

Antalyalılar Manavgat için seferber oldu: Yangını söndürmek için çalışan ekiplere yardım
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