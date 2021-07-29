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ANTALYA

Antalyalılar Manavgat için seferber oldu: Yangını söndürmek için çalışan ekiplere yardım

Antalyalılar yangında zarar görev vatandaşların yardımına koştu. Belediye seferberlik başlatırken vatandaşlar da yardım malzemelerinin taşınmasına yardım etti.

Haber Merkezi İHA
Antalyalılar Manavgat için seferber oldu: Yangını söndürmek için çalışan ekiplere yardım
Yangını söndürmek için çalışan ekiplere yardım yapıldı.

Manavgat yangını söndürmek için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, yangında zarar gören vatandaşların ve yangını söndürmek için çalışan ekiplerin ihtiyaçları da karşılanmaya çalışılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat için 19 ilçede bağış merkezleri kuruldu. Manavgat için seferber olan Antalyalılar bağış merkezlerine akın etti.

SEFERBERLİK BAŞLATILDI


Tüm Türkiye Manavgat için seferber olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi de Manavgat için bağış merkezleri kurdu. Belediyeye ait Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi bağış merkezine dönüştürüldü.


Ayrıca, 19 ilçede bulunan ATASEM kurs merkezleri de ayni yardım kabullerine başladı. Bağış merkezleri kısa sürede Manavgatlı hemşehrileri için seferber olan Antalyalıların getirdikleri malzemelerle doldu taştı. Antalyalılar, imece usulü ile getirilen malzemeleri kamyonlara yüklüyor. Ayni yardımda bulunmak isteyenler 0242 502 09 67 numaralı telefondan bilgi alabilir.

Milas'ta yangın: Alevler otellerin bahçelerine dayandı
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Meşelik Mahallesi, Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Oteller bölgesine yakın bir bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
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Alevler bölgedeki 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı. Alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi. İş makineleri ile da ormanlık alanda yol açma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı.
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Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi. Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.
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Milas'ta yangın: Alevler otellerin bahçelerine dayandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederken, alevler 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı.

Çaresizliğin fotoğrafı: Köylerinin yanışını tepeden izliyorlar
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Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim yerlerine kadar inen yangın, 2 gündür kontrol altına alınamadı.
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Tedbir amacıyla 5 köy boşaltılırken, ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.
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Köylerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşların bir kısmı ise Kayalık mevkisindeki tepelerde oturarak, köylerinin yanışını çaresizce izliyor.
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Yangının dün sabah 11.00 sularında çıktığını belirten vatandaşlardan Ahmet Ali Sınav, Bir önceki yangının devam niteliğinde bir yangın oluyor.
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Bize dün öğleden sonra bilgi ulaştı. Jandarmalar gelip köyleri boşaltmaya başladı.
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Burası Kaya Mahallesi, aşağısı köyün merkezi. Hepimizi buraya topladılar. Zaten herkesin evi yanan bölgelere yakın olduğu için kimse evine gidemiyor.
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Burası yüksek olduğu için evimizin yanışını buradan izliyoruz. Çaresizce bekliyoruz. Akşamdan bu yana buradan çaresizce yangını seyrediyoruz.
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Gece çok fenaydı. Aşırı rüzgardan dolayı bütün orman yandı dedi.
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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Çaresizliğin fotoğrafı: Köylerinin yanışını tepeden izliyorlar
Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalesini sürdürürken, köylerini terk eden vatandaşlar da yangını tepe noktalardan izliyor. Köylü Ahmet Ali Sınav, "Akşamdan bu yana buradan çaresizce yangını seyrediyoruz" dedi.

Marmaris'te vatandaşlar da yangınla mücadeleye katıldı: Kovayı damacanayı kapan yardıma koştu
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Edinilen bilgiye göre, Marmaris’te çıkan orman yangını bir anda büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti.
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangına 1 uçak ve 6 helikopterle havadan, 20 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer ile karadan müdahale sürüyor.
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Yangın bölgesindeki vatandaşlar ve turistler ellerinde kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Oteller bölgesinde bulunan vatandaşlar ve tatilciler ellerine geçirdikleri kova ve damacanalarla alevlere müdahale etmeye çalışıyor.
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Bölgede bulunan iki otel ve buna bağlı bir lojmanın tedbir amaçlı boşaltıldığı da öğrenildi.
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Marmaris'te vatandaşlar da yangınla mücadeleye katıldı: Kovayı damacanayı kapan yardıma koştu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da ellerinde kovalarla, damacanalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.


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