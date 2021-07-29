Antalyalılar Manavgat için seferber oldu: Yangını söndürmek için çalışan ekiplere yardım

Manavgat yangını söndürmek için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, yangında zarar gören vatandaşların ve yangını söndürmek için çalışan ekiplerin ihtiyaçları da karşılanmaya çalışılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat için 19 ilçede bağış merkezleri kuruldu. Manavgat için seferber olan Antalyalılar bağış merkezlerine akın etti.

SEFERBERLİK BAŞLATILDI



Tüm Türkiye Manavgat için seferber olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi de Manavgat için bağış merkezleri kurdu. Belediyeye ait Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi bağış merkezine dönüştürüldü.



Ayrıca, 19 ilçede bulunan ATASEM kurs merkezleri de ayni yardım kabullerine başladı. Bağış merkezleri kısa sürede Manavgatlı hemşehrileri için seferber olan Antalyalıların getirdikleri malzemelerle doldu taştı. Antalyalılar, imece usulü ile getirilen malzemeleri kamyonlara yüklüyor. Ayni yardımda bulunmak isteyenler 0242 502 09 67 numaralı telefondan bilgi alabilir.

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FOTOĞRAF 7 Meşelik Mahallesi, Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Oteller bölgesine yakın bir bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler bölgedeki 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı. Alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi. İş makineleri ile da ormanlık alanda yol açma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı. Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi. Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Milas'ta yangın: Alevler otellerin bahçelerine dayandı Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederken, alevler 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim yerlerine kadar inen yangın, 2 gündür kontrol altına alınamadı. Tedbir amacıyla 5 köy boşaltılırken, ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Köylerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşların bir kısmı ise Kayalık mevkisindeki tepelerde oturarak, köylerinin yanışını çaresizce izliyor. Yangının dün sabah 11.00 sularında çıktığını belirten vatandaşlardan Ahmet Ali Sınav, Bir önceki yangının devam niteliğinde bir yangın oluyor. Bize dün öğleden sonra bilgi ulaştı. Jandarmalar gelip köyleri boşaltmaya başladı. Burası Kaya Mahallesi, aşağısı köyün merkezi. Hepimizi buraya topladılar. Zaten herkesin evi yanan bölgelere yakın olduğu için kimse evine gidemiyor. Burası yüksek olduğu için evimizin yanışını buradan izliyoruz. Çaresizce bekliyoruz. Akşamdan bu yana buradan çaresizce yangını seyrediyoruz. Gece çok fenaydı. Aşırı rüzgardan dolayı bütün orman yandı dedi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Çaresizliğin fotoğrafı: Köylerinin yanışını tepeden izliyorlar Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalesini sürdürürken, köylerini terk eden vatandaşlar da yangını tepe noktalardan izliyor. Köylü Ahmet Ali Sınav, "Akşamdan bu yana buradan çaresizce yangını seyrediyoruz" dedi. BiP'te paylaş

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