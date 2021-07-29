Gündem Yangınzedelere Kızılaydan yardım eli
ANTALYA

Yangınzedelere Kızılay'dan yardım eli

Antalya’nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu afet uzmanlarıyla bölgede yardım çalışmaları yürüten Kızılay, Muğla’nın Marmaris ilçesi, Osmaniye, Adana ve Mersin’deki orman yangınlarından etkilenenlere ve çalışanlara destek oluyor.

Haber Merkezi DHA
Yangınzedelere Kızılaydan yardım eli
Kızılay’dan orman yangınlarından etkilenenlere destek oluyor.

Yurdun güneyinde farklı noktalarda meydana gelen orman yangınları vatandaşları olumsuz etkiledi. Orman yangınları bölgelerinde çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlar için Kızılay’ın afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipleri ise yardım ulaştırmak için seferber oldu.

DHA

Kızılay, Antalya’nın Manavgat ilçesi, Muğla’nın Marmaris ilçesi, Adana, Osmaniye ve Mersin’de meydana gelen orman yangınlarından etkilenenler ile yangına müdahale eden ekiplere beslenme desteği veriyor.


Kızılay Manavgat'taki yangın bölgesine afet uzmanlarını gönderdi
GÜNDEM
Kızılay Manavgat'taki yangın bölgesine afet uzmanlarını gönderdi

DHA

GIDA YARDIMLARI YAPILIYOR

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenenlere yardımlarını sürdüren Kızılay, Osmaniye’nin Kadirli ilçesi ile Karacalar mevkiinde, Adana Aladağ’da, Mersin’in Silifke ilçesinde, Muğla’nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarında da ekipleriyle çalışma yürütüyor.

DHA

Şubeleriyle afet uzmanları ve gönüllülerini orman yangını bölgelerine seferber eden Kızılay, mobil beslenme araçları, sahra mutfakları ve bölgelerde bulunan aşevlerinde yaptığı hazırlıklarla beslenme yardımları yapıyor.

DHA

Antalyalılar Manavgat için seferber oldu: Yangını söndürmek için çalışan ekiplere yardım
GÜNDEM
Antalyalılar Manavgat için seferber oldu: Yangını söndürmek için çalışan ekiplere yardım

Bakan Pakdemirli: Son 2 günde 17 ilde 58 orman yangını
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli: Son 2 günde 17 ilde 58 orman yangını

Manavgat'taki yangında can veren Kardaş çiftinin oğlu: 'Yetiş oğlum' dedi yetişemedim
GÜNDEM
Manavgat'taki yangında can veren Kardaş çiftinin oğlu: 'Yetiş oğlum' dedi yetişemedim

Bodrum’da büyük panik: Yangın otellere yaklaştı müşteriler tahliye ediliyor
FOTOĞRAF 3
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Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
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Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler canla başla yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangın otellere yaklaştı. Olası bir tehlikeye karşı müşteriler otellerden teknelerle denizden tahliye ediliyor.
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Bodrum’da büyük panik: Yangın otellere yaklaştı müşteriler tahliye ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada çıkan yangın otelleri tehdit edecek boyuta ulaşınca, otel müşterileri denizden tahliye edilmeye başlandı.


Herkes birlik oldu: Marmaris'te vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
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Herkes birlik oldu: Marmaris'te vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bölgedeki vatandaşlar, yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine destek oldu.


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ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi
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ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla amansız mücadele sürüyor. Yangını söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla tüm imkanlar seferber edilirken, provokatörler bir kez daha sahne aldı. Alevlere müdahale sırasında neden uçak kullanılmadığına ilişkin manipülasyon dolu paylaşım ve haberlere ilişkin Orman Fakülteliler Derneğinden (ORFAMDER) yapılan açıklamada, helikopter kullanımının öne çıkan nedenleri sıralandı. Buna göre, Türk Hava Kurumuna (THK) ait uçakların bir saatte yalnızca 8 ton su atabildiği vurgulanırken, helikopterlerin ise aynı sürede 20 ton su atabildiği ifade edildi. Ayrıca, THK uçaklarında ton başına maliyet 8 bin 900 lira olurken, helikopterlerde ise bu rakam bin 300 liraya düşüyor. İşte "Orman yangınlarına müdahalede neden helikopterler kullanılıyor" eleştirilerine ilişkin yapılan açıklamanın detayları...
Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli
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Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli

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