Yangınzedelere Kızılay'dan yardım eli

Yurdun güneyinde farklı noktalarda meydana gelen orman yangınları vatandaşları olumsuz etkiledi. Orman yangınları bölgelerinde çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlar için Kızılay’ın afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipleri ise yardım ulaştırmak için seferber oldu.

DHA

Kızılay, Antalya’nın Manavgat ilçesi, Muğla’nın Marmaris ilçesi, Adana, Osmaniye ve Mersin’de meydana gelen orman yangınlarından etkilenenler ile yangına müdahale eden ekiplere beslenme desteği veriyor.

GÜNDEM Kızılay Manavgat'taki yangın bölgesine afet uzmanlarını gönderdi

DHA

GIDA YARDIMLARI YAPILIYOR

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenenlere yardımlarını sürdüren Kızılay, Osmaniye’nin Kadirli ilçesi ile Karacalar mevkiinde, Adana Aladağ’da, Mersin’in Silifke ilçesinde, Muğla’nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarında da ekipleriyle çalışma yürütüyor.

REKLAM

DHA

Şubeleriyle afet uzmanları ve gönüllülerini orman yangını bölgelerine seferber eden Kızılay, mobil beslenme araçları, sahra mutfakları ve bölgelerde bulunan aşevlerinde yaptığı hazırlıklarla beslenme yardımları yapıyor.

DHA

GÜNDEM Antalyalılar Manavgat için seferber oldu: Yangını söndürmek için çalışan ekiplere yardım

GÜNDEM Bakan Pakdemirli: Son 2 günde 17 ilde 58 orman yangını

GÜNDEM Manavgat'taki yangında can veren Kardaş çiftinin oğlu: 'Yetiş oğlum' dedi yetişemedim