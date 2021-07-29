Kızılay Manavgat'taki yangın bölgesine afet uzmanlarını gönderdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu Kızılay afet uzmanlarını bölgeye görevlendirdi. Bölgede çalışma yürüten ekipler ve mağdur olan vatandaşlar için 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekip görev yapacak.

Kızılay, İzmir, Adana, Antalya, Denizli ve Isparta’dan 5 mobil beslenme aracını ve 1 sahra mutfağını da bölgeye sevk ettiğini duyurdu. Kumanya, su gibi acil beslenme kiti hazırlığı da yapan Kızılay, bölgede 20 bin 400 öğün/kişi kapasiteli beslenme hizmeti verebilecek.

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