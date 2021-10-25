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POLİTİKA

Yargıtay Başkanı Akarca 10 büyükelçinin açıklamasını değerlendirdi: İnfiale neden olmuştur

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Bahsi geçen sayın büyükelçilerin sıradan bir şekilde değil de adeta örgütlü şekilde bir araya gelerek, toplu şekilde bildiri yayımlamış olmaları Türkiye'de bağımsız yargıyı, bağımsız yargı mensuplarını, tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yüksek yargı mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür. İnfiale neden olmuştur." dedi.

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Haber Merkezi AA
Yargıtay Başkanı Akarca 10 büyükelçinin açıklamasını değerlendirdi: İnfiale neden olmuştur
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açıklama yaptı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Bilim-Eğitim Merkez Stratejik Planlama ve Risk Tanımlama Dairesi Başkanı Dadaşov Ferid Zemanioğlu başkanlığındaki 11 Azerbaycanlı savcıyı kabul etti.

Kabulde konuşan Akarca, Yargıtayın görev ve yetkilerine ilişkin bilgi verdi.

Azerbaycan'ın dost ve kardeş ülke olduğunu ifade eden Akarca, karşılıklı bilgi alışverişinin önemine dikkati çekti.

Gazetecilerin 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamasını sorması üzerine Akarca, Türkiye'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu söyledi.

Anayasa'nın 138. maddesinin ikinci fıkrasına göre, "hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir, talimat veremeyeceğini, genelge gönderemeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını" vurgulayan Akarca, şunları kaydetti:

"Bahsi geçen sayın büyükelçilerin sıradan bir şekilde değil de adeta örgütlü şekilde bir araya gelerek, toplu şekilde bildiri yayımlamış olmaları Türkiye'de bağımsız yargıyı, bağımsız yargı mensuplarını, tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yüksek yargı mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür. İnfiale neden olmuştur. Sayın büyükelçilerin bulundukları ülkenin hukukuna da bağımsız yargının verdiği kararlara da saygılı olmasını beklemek en doğal hakkımızdır.

  • Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1920 yılında yaptığı konuşmada, 'Milletlerin yargı hakkı, bağımsızlığının birinci şartıdır. Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak varlığı kabul edilemez.' demektedir. Burada bağımsız yargıya hiçbir makam, merci, güç içeride veya dışarıda tavsiye ve telkinde bulunamaz, emir ve talimat veremez. Burada bulunan sayın büyükelçilerin de diplomatik teamüllere uygun olmayan bu davranışlarından büyük ve derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim."

Kabulde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Savcısı Bahattin Azizağaoğlu, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İlknur Altuntaş da hazır bulundu.

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