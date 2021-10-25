Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '10 büyükelçi' talimatı HDP'yi rahatsız etti

Gezi olayları tutuklusu Osman Kavala’ya ilişkin 10 büyükelçiden gelen açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert çıkışı başta Türkiye'de olmak üzere tüm dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

10 büyükelçinin Türkiye'ye parmak sallayarak yaptığı "Osman Kavala serbest bırakılısın" çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dışişleri Bakanı'na, bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim" açıklamalarında bulundu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 büyükelçi' talimatı: İstenmeyen adam ilan edilecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tepkisi sonrası CHP, DEVA ve Saadet Partisi'nden sonra Kandil'in siyasi ayağı HDP'den de tepki geldi.

Her fırsatta terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı açıklama yaparak şunları söyledi:

REKLAM

GÜNDEM CHP'li Ünal Çeviköz Türk yargısını hedef alan büyükelçileri savundu: Dostça bir hatırlatmada bulundular

'HALKLARIMIZIN ÇIKARLARINA AYKIRI'

"Dış politikada yeni bir tutarsızlık halkası olan ve ülkelerin savaş halinde bile nadiren başvurdukları bir yöntemle ‘istenmeyen adam’ ilan etme girişimi halklarımızın çıkarlarına aykırıdır. 10 büyükelçi içinde yer alan ABD, Kanada ve Yeni Zelanda dışındakilerle Türkiye, Avrupa Konseyi üyeliğini paylaşmaktadır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne birlikte taraftır.

Bu ülkelerin büyükelçilerinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala’nın serbest bırakılması kararlarına uyulması çağrısında bulunmaları nedeniyle bu muameleye maruz kalmaları akılla izah edilemez.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçilere Osman Kavala desteği

'SİYASİ ENGELLER KALDIRILMALI'

Atmaya hazırlanılan bu adım, ülkeyi yeni çıkmazlara götürecek, şiddetlenecek mali ve iktisadi krizlerin ve Türk lirasının değersizleşmesinin bedelini her gün yoksullaşan halklarımız ödeyecektir.

REKLAM

Türkiye gerçekten de uygar dünyaya ait olduğunu iddia etmeyi sürdürecekse, Cumhurbaşkanı’nın yapabileceği tek doğru şey, AİHM kararlarının uygulanması önündeki siyasi engelleri kaldırmaktır."

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop’tan 10 büyükelçi tepkisi: Çok açık ve terbiyesizce bir müdahale

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istenmeyen adam olarak ilan edilmesi talimatını verdiği 10 büyükelçi şunlar:

Erling Skjonsberg – Norveç

Merjanne de Kwaasteniet – Hollanda

Herve Magro – Fransa

Wendy Hinton – Yeni Zelenda

David M. Satterfield – ABD

Jamal Khokhar – Kanada

Ari Maki – Fillandiya

Danny Annan – Danimarka

REKLAM

Staffan Herrström – İsveç

Jürgen Schulz – Almanya