Bu kez elçilere sahip çıktı

Mavi Vatan, S-400 açıklamalarıyla Türkiye’nin dış politikalarını eleştiren açıklamalara imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Ünal Çeviköz, bildirici büyükelçiler konusunda yine skandal bir açıklamaya imza attı.
Çeviköz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizde görev yapan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye’nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanı’nın bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir” dedi.
BİLDİRİ DOSTÇA HATIRLATMAYMIŞ
Çeviköz, paylaşımının altına yapılan “Peki 10 büyükelçinin Türkiye’nin içişlerine karışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?” yorumuna da şu şekilde cevap verdi: “Kimse Türkiye’nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. İnsan hakları bu devirde hiçbir ülkenin iç işi değildir. Osman Kavala ile ilgili durum AİHM’nin kararıdır. Bunu uygulamak Anayasa’mızın gereğidir. 10 büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!.”