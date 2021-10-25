Gündem Bu kez elçilere sahip çıktı
ANKARA

Bu kez elçilere sahip çıktı

Milli güvenlik konularında Türkiye karşıtlığıyla gündeme gelen CHP’li Ünal Çeviköz, bildirici büyükelçilerin dostça Türkiye’nin AİHM yükümlüğünü hatırlattığını ileri sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu kez elçilere sahip çıktı
Ünal Çeviköz

Mavi Vatan, S-400 açıklamalarıyla Türkiye’nin dış politikalarını eleştiren açıklamalara imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Ünal Çeviköz, bildirici büyükelçiler konusunda yine skandal bir açıklamaya imza attı.

Çeviköz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizde görev yapan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye’nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanı’nın bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir” dedi.

CHP'li Ünal Çeviköz Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef aldı
OYNAT 00:43
CHP'li Ünal Çeviköz Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef aldı
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile aynı cepheden konuşan CHP'li Çeviköz, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.' dedi.

BİLDİRİ DOSTÇA HATIRLATMAYMIŞ

Çeviköz, paylaşımının altına yapılan “Peki 10 büyükelçinin Türkiye’nin içişlerine karışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?” yorumuna da şu şekilde cevap verdi: “Kimse Türkiye’nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. İnsan hakları bu devirde hiçbir ülkenin iç işi değildir. Osman Kavala ile ilgili durum AİHM’nin kararıdır. Bunu uygulamak Anayasa’mızın gereğidir. 10 büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!.”

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