Yaya geçidinden karşıya geçemedi: Dikkatsiz sürücü böyle çarptı

Sakarya’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Ağustos ayı içerisinde yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS’ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin iki farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

Görüntülere; Erenler ilçesinde bir kadının yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada, otomobilin çarpması neticesinde savrularak yere düştüğü anlar yansıdı. Diğer bir kazada ise kontrollü kavşakta yavaşlamayan hafif ticari araç ile taksinin çarpışması neticesinde hafif ticari aracın devrildiği anlar görüldü.

GÜNDEM Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü