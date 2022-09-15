Gündem Yaya geçidinden karşıya geçemedi Dikkatsiz sürücü böyle çarptı
SAKARYA

Yaya geçidinden karşıya geçemedi: Dikkatsiz sürücü böyle çarptı

Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobilin çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
Yaya geçidinden karşıya geçemedi: Dikkatsiz sürücü böyle çarptı
Sakarya

Sakarya’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Ağustos ayı içerisinde yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS’ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin iki farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

Görüntülere; Erenler ilçesinde bir kadının yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada, otomobilin çarpması neticesinde savrularak yere düştüğü anlar yansıdı. Diğer bir kazada ise kontrollü kavşakta yavaşlamayan hafif ticari araç ile taksinin çarpışması neticesinde hafif ticari aracın devrildiği anlar görüldü.

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