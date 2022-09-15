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SAKARYA

Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Serdivan ilçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla kurşun yağdırdı.

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Haber Merkezi İHA
Sakaryada silahlı kavga: 1 ölü
Sakarya

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Serdivan ilçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulans ve özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlenirken diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olayın gerçekleştiği yere yaklaşık 50 metre uzaklıkta park hallinde olan ve şüpheli olarak görünen 54 AFN 265 plakalı Opel marka otomobil polis ekiplerince incelemeye alındı. Yapılan araç aramasında boş mermi kovanı, dolu mermi ve alkol kullanıldığı değerlendirilen bardak bulundu. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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