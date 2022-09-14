Hayat Şehit kaymakam Safitürkün babası toprağa verildi
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Şehit kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk (80) dün hayatını kaybetti. Asım Safitürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından Kalaycı Mezarlığı'nda oğlunun yanında toprağa verildi.

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Haber Merkezi DHA
Şehit kaymakam Safitürkün babası toprağa verildi
Şehit kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi

Mardin’in Derik ilçesinde görev yaptığı sırada bölücü terör örgütü PKK’nın 6 yıl önce düzenlediği saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün, Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi.


Asım Safitürk için Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Osmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı.


Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazını babasının vasiyeti üzerine Ali Haydar Safitürk kıldırdı. Asım Safitürk’ün cenazesi, Kalaycı Mezarlığı’nda oğlunun yanında toprağa verildi.


Cenaze namazında konuşan Asım Safitürk’ün oğlu Ali Haydar Safitürk, “Babamın son 10 yılda hayatını, yaşantısını bizzat yaşadım. Bir çocuğunun şehit oluşunu, hastanede seyredişini, şehit olurken can verişini nasıl izlediğini seyretmek çok acayip bir duygu. Bir de babamın dün Allah’u Teâlâ’ya irtihal edişini seyrettim, nasip oldu. Annemin omzuna başını dayayarak 1 dakikada canını teslim etti. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Babamın çok dertli acılı hayatını gördüm, çok acı çektiğini gördüm. En büyük acısı da 50’ye yakın şehidi için mahkemelere gidip, Gaziantep’te mahkemenin kapısında ayakta duramayacak bir takatle duvara dayanıp, ‘Maalesef adalet tecelli etmedi’ deyişini hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah bu yüce ülkemiz, bu büyük ülkemiz ufak tefek kusurlarını aşıp, çok selametli bir düzlüğe çıkacaktır” dedi.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk: Bakmaya kıyamadığım bir yavruydu
OYNAT 02:11
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk: Bakmaya kıyamadığım bir yavruydu
Mardin'de PKK'lı teröristlerce yapılan bombalı saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti. Geçtiğimiz yıllarda TVNET ekranlarına konuk olan Safitürk, şehit oğlunu anlatırken, 'Bakmaya kıyamadığım bir yavruydu. Takdir-i ilahiye boynumuz kıldan incedir ama bedel çok ağır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, 'Allah yolunda öldürülenlere sakın 'ölüler' demeyin. Çünkü onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz.' diyor. Bu güzel müjde bize yetiyor.' şeklinde konuşmuştu.

Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün anısına
OYNAT 05:43
Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ün anısına
Mardin'in Derik ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaymakamlık odasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün dikkat çeken bir hikayesi var. Üniversiteden mezun olduktan sonra devlette görev alan Safitürk, terör örgütüne karşı kararlı bir mücadele verdi. Yazarlık yaptığı sitedeki üyeye burs verdi, tek amacı devlet ve millete hizmet etmekti. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün vatan uğrundaki çabaları ve bilinmeyen hayat hikayesini sizlerle paylaşıyoruz.
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