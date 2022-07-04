Yeşil alan sözü verdiği yere bina diken CHP'li Çerçioğlu’na tepkiler çığ gibi: Kuşadası halkı bu kazığı unutmaz

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Kuşadası ilçesindeki Tariş arazisine 'yeşil alan' yapma sözü vermesine rağmen belediye hizmet binası yapmasına vatandaşların tepkisi sürüyor.

Tariş alanının ne amaçla kullanılacağının belirlenmesi için 15-17 Nisan 2016 tarihleri arasında referanduma gidilmiş ve referandumda arazinin yeşil alan olması yönünde sandıktan sonuç çıkmıştı. Sandıktan çıkan sonuca bağlı kalacağını söyleyen Çerçioğlu, sözünü tutmayıp Kuşadası'nın kalbindeki araziyi betonlaştırdı. O arazi üzerine yapılan yeni belediye hizmet binasının açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 23 Haziran'da yapıldı. Kuşadalılar, halka verilen sözün tutulmamasına tepki gösteriyor.

AK Parti Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Özcan Özcan: 6 yıl önce yapılan referandumda Çerçioğlu da açık oy kullandı. Buranın yeşil alan ve otopark olması istediğini belirtti. Kendi oyunu bile hiçe saydı. Burası yap işlet devret modeliyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin elinden çıktı. İnşaatı yapan firma bu araziye beton yığınını dikti. Ortada bir yeşil alan yok. Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden saatler önce buraya çim serildi. Açılış yapıldı ancak bina kullanıma hazır değil. Kılıçdaroğlu geliyor diye bir göz boyama yapıldı.

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"ADETA VATANDAŞLA DALGA GEÇTİLER"

Turizmci Abdulkadir Saygın, "Adeta vatandaşla dalga geçercesine yeşil alan yerine bina dikildi. Referandumda halkın ne düşündüğünü öğrenmek istediler. Sanırım bu yüzden referandum yapıldı. Buradaki yeşil alan dedikleri sadece yeşilimsi çim sermek oldu. Bir vatandaş olarak Çerçioğlu'nun söz verdiği bir şeyi bir gün olsun yaptığını görmek istiyorum" dedi.

"BUNDAN SONRA 'CEKETİMİ KOYSAM KAZANIRIM' DEMESİN"

Ahmet Fuat Özen, "2016'da Çerçioğlu burada elindeki kağıdı gösterip yeşil alan yapacağını söyledi. Alt taraf otopark üst taraf ağaçlık ve insanları oturacağı bir park alanı olacaktı. Halkı kandırarak kent merkezine bu bina diken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kınıyoruz. Bundan sonra Çerçioğlu 'ceketimi koysam kazanırım' demesin. Kuşadası halkı kendine atılan kazığı asla affetmez" diye konuştu.

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"UCUBE İLE KARŞILAŞTIK"

MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan ise "Kuşadası halkının katılımıyla yapılan referandum sonucunda yeşil alan yapılması kararı çıkmıştı. Fakat aylar önce başlayan inşaat çalışması sonucunda referandum sonucunun tam tersi bir ucube ile karşılaştık" ifadelerini kullandı.

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MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, "Tariş alanına yapılan projenin tespiti için sandık kurulup referandum yapılmıştı. Referandum sonucunda da yeşil alan yapılması çıkmıştı. Fakat aylar önce başlayan inşaat çalışması sonucunda referandum sonucunun tam tersi bir ucube ile karşılaştık. Bodrum kat dahil 7 kattan oluşan, 750 metrekare taban alanı olan, toplamda 10 bin metrekare civarında inşaat yapıldığını gördük. Tariş alanının yeşil alan yapamadığınız için, referandumda oy kullanan Özlem Çerçioğlu ve vatandaşlarımız ile helalleşecek misiniz?" diye tepkisini dile getirdi" dedi.

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