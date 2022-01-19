Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın afişlerini Aydına astırmayan CHPli Çerçioğlunun yalanını Kılıçdaroğlu ortaya çıkardı
POLİTİKA AYDIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerini Aydın’a astırmayan CHP'li Çerçioğlu’nun yalanını Kılıçdaroğlu ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın'da yapacağı açılışların duyurularını şehirdeki reklam panolarına astırtmayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’li yetkililere 'Siyasi içeriklere yer verilmeyecek' gerekçesini sunmuştu. Fakat Erdoğan’ın Aydın ziyaretinden sonra şehirdeki reklam panolarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişleri asıldı. AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, CHP'li Özlem Çerçioğlu’nun ikiyüzlü siyaset yaptığını belirterek kendisinden açıklama beklediklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerini Aydın’a astırmayan CHPli Özlem Çerçioğlu’nun yalanını Kılıçdaroğlu ortaya çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası reklam panolarına Kılıçdaroğlu'na ait afişler asıldı.

AK Parti teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gökbel Barajı, 4 bin 398 kişilik öğrenci yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Aydın'a ziyaretinden önce reklam çalışması yapmak istedi.

CHP'Lİ BAŞKAN İZİN VERMEDİ

Ancak AK Parti'li yetkililerin reklam panolarını kullanma talebi, CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından “siyasi içeriklere yer verilmeyeceği” gerekçe gösterilerek reddedildi.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş
AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Seda Sarıbaş, CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin, billboardların kullanımını AK Parti’ye yasaklayıp CHP’ye serbest bırakılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.


'SİYASİ İÇERİKLERE YER YOK' DENİLDİ

Belediyelerin sorumluluğunda olan reklam panolarının kullanımının ihale yoluyla firmalarca yürütüldüğünü anımsatan Sarıbaş, “Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki billboardlar için bir firmayla anlaşmış, anlaşmayı gerekçe göstererek billboardlarda siyasi içeriklere yer verilmeyeceğini söylemiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası reklam panolarına Kılıçdaroğlu'na ait afişler asıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası reklam panolarına Kılıçdaroğlu'na ait afişler asıldı.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN AFİŞİNİ ASTILAR'

Sarıbaş, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

  • “Ancak görsellerde de görüldüğü gibi, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrasında, Aydınlı hemşehrilerimizin hizmetine sunulan yatırımlara dair çalışmaların billboardlara konulması bu gerekçe ile engellendiği halde, CHP'ye ait içerikler düzenli olarak yayınlanmaktadır."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

'BU TUTUM HAKKINDA AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'

Sarıbaş, iki yüzlülüğünü ortaya koyduğu CHP'li Çerçioğlu’ndan açıklama beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Demokrasi şehrimiz Aydın'da, Aydınlıların hizmetine sunduğumuz projelerin gösterilmesine tahammül edilememiş, defalarca başvurmamıza rağmen billboard kullanımımıza izin verilmemiştir. Siyasi etik ile bağdaşmayan ve hiçbir hukuki yönü bulunmayan bu tutum hakkında Belediye Başkanı Sn. Özlem Çerçioğlu’ndan açıklama bekliyoruz."


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