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POLİTİKA AYDİN

Son dakika: Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı

Aydın Belediye Başkanı hakkında zorla getirme kararı

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi', CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı verdi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de "danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Haber Merkezi AA
Özlem Çerçioğlu.
Özlem Çerçioğlu.

Aydın'da, haklarında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla dava açılan aralarında FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mazeret bildiren Özlem Çerçioğlu duruşmaya katılmadı.

Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen ve firari olarak aranan ancak geçtiğimiz ay Ankara'da yakalanan sanık Karaaslan ilk kez mahkemedeki yerini aldı.

Sanık Karaarslan, avukatı mazeret bildirdiği için savunmasını bir sonraki duruşmada yapmak istediğini söyledi.

Duruşma savcısı da Özlem Çerçioğlu'nun tüm duruşmalara sağlık raporu mazeretiyle katılmadığını, mahkemeye gelmekten kaçındığını bu nedenle bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verilmesini istedi.

Çerçioğlu'nun avukatı ise daha önce dosyanın tefrik edilmesi yönünde dilekçe verdiklerini hatırlatarak, kaçma durumu olmayan müvekkilinin beraatini istedi.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU İÇİN ZORLA GETİRME KARARI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Karaarslan'ın savunmasını bir sonraki duruşmada SEGBİS ile yapmasına Çerçioğlu'nun ise zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de "danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

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İddianamede, bu davadan da tutuklu FETÖ sanığı Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer tutuksuz sanıklar hakkında ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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