Gündem YÖKten müsilajla mücadele için acil çözüm toplantısı
İSTANBUL

YÖK'ten müsilajla mücadele için acil çözüm toplantısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında, üniversitelerin ilgili fakültelerinin dekanları ve sahada konuya ilişkin çalışmalar yürüten akademisyenlerin katılımıyla Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin, yarın saat 11.30'da YÖK Başkanlığında toplantı yapılacak. Toplantıya, üniversitelerin ilgili fakültelerinin dekanları ve sahada konuya ilişkin çalışmalar yürüten akademisyenler katılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi sunulacak.

Haber Merkezi AA
YÖKten müsilajla mücadele için acil çözüm toplantısı
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YÖK'ten yapılan açıklamada, Kurul'un, üniversitelerin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek, bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, yarın saat 11.30'da, YÖK Başkanlığında, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa ilişkin üniversitelerde şimdiye kadar yapılmış veya halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği önlemlerin görüşüleceği bildirildi.

  • Açıklamada, bu alanda uzman akademisyenlerle yapılacak toplantıyla bilimsel bir seferberlik başlatılacağı kaydedildi.

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Akademisyenler de katılacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında yapılacak toplantıya, farklı üniversitelerin ilgili fakültelerinin dekanları ve konuya ilişkin sahada çalışmalar yürüten akademisyenlerin katılacağı aktarıldı. Akademik görüşler ve değerlendirmelerin yapılacağı toplantının, Saraç'ın açılış konuşmasıyla başlayacağı belirtildi. Toplantıda, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melek Okyar ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu'nun süreçle ilgili görüşlerini paylaşacağı bildirildi.

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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantının ardından akademisyenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edeceği ve Erdoğan'a toplantının çıktılarına dair bilgi sunulacağı duyuruldu.

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