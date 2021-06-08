Müsilaj seferberliği başladı: Marmara Denizi en hızlı şekilde temizlenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Deniz salyasına karşı birlik olmak için buradayız. Deniz kirliliğine karşı seferberlik ruhuyla hareket etmeliyiz. Marmara Denizi'ni en hızlı şekilde temizleyeceğiz. 100 farklı noktadan numuneler aldık.
Stratejik eylem planı hazırlayacağı, çok kısa zamanda onaylamak suretiyle illerde valiliklerimizin koordinasyonun sürecimizi yürüteceğiz.
2021 yılının sonuna kadar Marmara Denizi'ni Koruma Alanı Eylem Planı ilan edeceğiz.
Kaçak balıkçılığa izin vermeyeceğiz, hayalet ağlar toplanacak.
Bugün tam 15 farklı bölgede çalışmaları başlatıyoruz. Toplanan atıkları belediyelerin bertaraf tesislerine götüreceğiz.
Bugün Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz seferberliği hareketini başlatıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
EKONOMİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul müsilajı azaltır
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Sahil kesiminde müsilaj manzaralı tatillerine devam eden yazlıkçılar, bir an önce bu felaketten kurtulmak istediklerini dile getirdi.
Marmara Denizi’nin İstanbul kıyılarında mart ayının ikinci haftasında görülmeye başlayan, Yalova, İzmit Körfezi, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarının ardından Bursa’nın Gemlik ve Mudanya kıyılarını da açık kahverengiye boyayan deniz salyası (müsilaj) ile mücadele başladı.
Kıyı ve büyük şehir belediyeleri kiraladıkları müsilaj temizleme gemileriyle yaklaşık 320 ton deniz salyasını temizlemeyi başardı. Fakat rüzgarın etkili olduğu Marmara’da müsilajlar yeniden kıyılarda gün yüzüne çıktı.
Marmara Denizi’nin güney kıyısında bulunan ve Bursa’nın sahil ilçesi olan Mudanya’da yaşayan Hasan Cansıra, ’’Yıllardır burada yaşıyorum. Görüntü olarak çok pis bir manzara var. Bu sene denize girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ben 44 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey oluyor’’ dedi.
Mudanya’da yaz kış oturduklarını ve son 3 aydır müsilajı gördüklerini belirten Zeynep Cansıra, ’’Biz her yaz denize girmeyi çok seviyoruz. Ama bu sene deniz hayatı bitti bizim için. Bu şekilde giremeyiz. Ben sabah saat 08.00’de çıktım, yürüyüş yaptım. Deniz pırıl pırıldı. Şimdi ise görüldüğü gibi çok berbat bir şekilde dedi.
Normal zamanda Bursa’da yaşayan ve yazları Mudanya’ya giden bir kişi ise, eline aldığı demir kancayla vatandaşların yere attığı pislikleri ve maskeleri topladığını anlattı. Çevreci vatandaş, bir an önce virüs ve bu müsilaj felaketinden kurtulmak istediğini dile getirerek, ’’Engelli yeğeninin beni denize ne zaman götüreceksin diye soruyor. Ona bu durumu anlatamıyorum dedi.
Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi
Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi
Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi: 44 senedir buradayım böyle bir şey görmedim
Marmara'nın Güney kıyılarında son bir haftadır görülmeyen müsilaj, rüzgarın yönünü değiştirmesi üzerine yeniden görülmeye başlandı. Özellikle Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı'da tamamen salya ile kaplı sahile giden vatandaşlar sapsarı manzara ile karşılaşınca isyan etti. Mudanya'da yaşayan Hasan Cansıra, ''Yıllardır burada yaşıyorum. Görüntü olarak çok pis bir manzara var. Bu sene denize girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ben 44 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey oluyor'' dedi.
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Diş hekimi Alper Altay geçen ay, Güzelyalı Marina'daki teknesine bakmak için gittiğini ve sıra dışı bir manzarayla karşılaştığını söyledi.
İlk bakışta marinayı bir beton tabakanın sardığını düşündüğünü belirten Altay, Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi. Yaklaşınca hafif bir hareket gördüm. Şaşırdım. Müsilajın o boyutta olacağı aklıma gelmemişti. dedi.
Altay, tabakanın yoğunlaşmış ve dalgalarla beraber katlanmış hale geldiğini fark ettiğini anlatarak, şöyle konuştu: Bir teknenin üzerine çıktım ve ayağımı aşağıya uzattım, baktım. Sünger, hatta daha kalın bir tabaka gibiydi. Açıldığında, dış cephe yırtıldığında kötü bir yosun kokusu gibi geldi. Yakın zamanda yine gittiğimde o kalın tabakanın dağıldığını ve marinanın yemyeşil olduğunu gördüm...
5 santim aşağısını görmek mümkün değildi. Muhtemelen deniz altına çok büyük zarar verdi. Bir şekilde engel olmak lazım. Yine insanlıktan geçiyor bu. Doğaya verdiğimiz zarar sonsuz.
Müsilajın bu boyuta nasıl geldiğini aklının almadığını dile getiren Altay, Uçsuz bucaksız bir denizden bahsediyoruz. İnsanların deniz kenarında az olduğu bir kapanma sürecini yaşamıştık. Buna rağmen böyle olduysa uzun dönemde ne olacağını düşünmek istemiyorum. Arzu ediyorum ki organik bir kalıntı olsun, doğa kendi kendine bunu yok edebilsin. Bir kimyasal kalıntıysa uzun dönemde çok büyük etkilerini göreceğiz. Çok üzüncü ve büyük hayal kırıklığı. ifadelerini kullandı.
Diş hekiminin tekneden çektiği görüntülere Marmara'daki müsilaj yoğunluğu yansıdı
Deniz betonla kaplı gibiydi: Diş hekiminin tekneden çektiği görüntülere Marmara'daki müsilaj yoğunluğu yansıdı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, diş hekimi Alper Altay'ın bir tekneden çektiği görüntülere Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu yansıdı. Altay, "Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi. Yaklaşınca hafif bir hareket gördüm. Şaşırdım" ifadelerini kullandı.