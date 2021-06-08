Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Kanal İstanbul müsilajı azaltır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul müsilajı azaltır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak "Yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul müsilajı azaltır
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak 24TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Kanalı 'Türkiye'nin stratejik hamlesi' diye nitelendiren Karaismailoğlu, "Boğazdan 43 bin gemi geçiyor, yük miktarı çok arttı, gemi boyutları büyüdü. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. 10 yıl içinde 35 milyar tona çıkacağı söyleniyor. 2050'de boğazdan 78 bin gemi geçecek" dedi. Akşam gazetesinin aktardığına göre Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bunların boğazdan geçmesi mümkün değil; kapasite yıllık 25 bin. Bu sefer gemiler Karadeniz ve Marmara'da 16-30 saat arasında bekleyecek. Bu da maliyetleri artırınca Kanal İstanbul'u tercih edeceklerdir. Süveyş kanalının bir gün kapalı kalmasının dünya ekonomisine maliyeti 9 milyar dolardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Haziranın sonunda temeli atıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Haziranın sonunda temeli atıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayasofya'yı bir yıl önce hamdolsun açtık. Ardından dün Taksim Camii'nin açılışı da bizlere nasip oldu. Bugün de Çamlıca Kulesi'ni açıyoruz. Bitmedi. Şimdi. İnşallah haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Şu anda boğazdan geçen gemilerin yüzde 98'i kanaldan geçecek'

Kanalın temeli önümüzdeki günlerde atılacak, önce köprüler yapılacak. Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, Marmara Otoyolu hepsi birer parça. İstanbul depremine karşı riskli binaların dönüştürülmesi için kullanılacak. Köprüler için ücret ödenmeyecek. Sosyal, donatı, lojistik alanları, rüzgar ve güneş enerjilerinin bol miktarda kullanıldığı yeni akıllı şehir olarak planlanıyor. Kanalın tek yönlü dip genişliği 270 metre, su derinliği 20.75 olarak kesinleştirildi. Derinlik artırıldı, genişlik biraz daraltıldı; boydan boya 43 km. Şu anda boğazdan geçen gemilerin yüzde 98'i kanaldan geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır
İnşası tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Yakında ilk köprüsünün temelini atacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır' dedi.

'Karadeniz, Marmara'ya göre çok daha temiz'

Karadeniz, Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek.

Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un yüzde 2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramandere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız."

Müsilaj temizlenene kadar: Marmara Denizi için seferberlik
GÜNDEM
Müsilaj temizlenene kadar: Marmara Denizi için seferberlik

Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi: 44 senedir buradayım böyle bir şey görmedim
FOTOĞRAF 8
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Sahil kesiminde müsilaj manzaralı tatillerine devam eden yazlıkçılar, bir an önce bu felaketten kurtulmak istediklerini dile getirdi.
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Marmara Denizi’nin İstanbul kıyılarında mart ayının ikinci haftasında görülmeye başlayan, Yalova, İzmit Körfezi, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarının ardından Bursa’nın Gemlik ve Mudanya kıyılarını da açık kahverengiye boyayan deniz salyası (müsilaj) ile mücadele başladı.
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Kıyı ve büyük şehir belediyeleri kiraladıkları müsilaj temizleme gemileriyle yaklaşık 320 ton deniz salyasını temizlemeyi başardı. Fakat rüzgarın etkili olduğu Marmara’da müsilajlar yeniden kıyılarda gün yüzüne çıktı.
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Marmara Denizi’nin güney kıyısında bulunan ve Bursa’nın sahil ilçesi olan Mudanya’da yaşayan Hasan Cansıra, ’’Yıllardır burada yaşıyorum. Görüntü olarak çok pis bir manzara var. Bu sene denize girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ben 44 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey oluyor’’ dedi.
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Mudanya’da yaz kış oturduklarını ve son 3 aydır müsilajı gördüklerini belirten Zeynep Cansıra, ’’Biz her yaz denize girmeyi çok seviyoruz. Ama bu sene deniz hayatı bitti bizim için. Bu şekilde giremeyiz. Ben sabah saat 08.00’de çıktım, yürüyüş yaptım. Deniz pırıl pırıldı. Şimdi ise görüldüğü gibi çok berbat bir şekilde dedi.
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Normal zamanda Bursa’da yaşayan ve yazları Mudanya’ya giden bir kişi ise, eline aldığı demir kancayla vatandaşların yere attığı pislikleri ve maskeleri topladığını anlattı. Çevreci vatandaş, bir an önce virüs ve bu müsilaj felaketinden kurtulmak istediğini dile getirerek, ’’Engelli yeğeninin beni denize ne zaman götüreceksin diye soruyor. Ona bu durumu anlatamıyorum dedi.
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Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi
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Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi
Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi: 44 senedir buradayım böyle bir şey görmedim
Marmara'nın Güney kıyılarında son bir haftadır görülmeyen müsilaj, rüzgarın yönünü değiştirmesi üzerine yeniden görülmeye başlandı. Özellikle Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı'da tamamen salya ile kaplı sahile giden vatandaşlar sapsarı manzara ile karşılaşınca isyan etti. Mudanya'da yaşayan Hasan Cansıra, ''Yıllardır burada yaşıyorum. Görüntü olarak çok pis bir manzara var. Bu sene denize girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ben 44 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey oluyor'' dedi.

Deniz betonla kaplı gibiydi: Diş hekiminin tekneden çektiği görüntülere Marmara'daki müsilaj yoğunluğu yansıdı
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Diş hekimi Alper Altay geçen ay, Güzelyalı Marina'daki teknesine bakmak için gittiğini ve sıra dışı bir manzarayla karşılaştığını söyledi.
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İlk bakışta marinayı bir beton tabakanın sardığını düşündüğünü belirten Altay, Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi. Yaklaşınca hafif bir hareket gördüm. Şaşırdım. Müsilajın o boyutta olacağı aklıma gelmemişti. dedi.
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Altay, tabakanın yoğunlaşmış ve dalgalarla beraber katlanmış hale geldiğini fark ettiğini anlatarak, şöyle konuştu: Bir teknenin üzerine çıktım ve ayağımı aşağıya uzattım, baktım. Sünger, hatta daha kalın bir tabaka gibiydi. Açıldığında, dış cephe yırtıldığında kötü bir yosun kokusu gibi geldi. Yakın zamanda yine gittiğimde o kalın tabakanın dağıldığını ve marinanın yemyeşil olduğunu gördüm...
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5 santim aşağısını görmek mümkün değildi. Muhtemelen deniz altına çok büyük zarar verdi. Bir şekilde engel olmak lazım. Yine insanlıktan geçiyor bu. Doğaya verdiğimiz zarar sonsuz.
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Müsilajın bu boyuta nasıl geldiğini aklının almadığını dile getiren Altay, Uçsuz bucaksız bir denizden bahsediyoruz. İnsanların deniz kenarında az olduğu bir kapanma sürecini yaşamıştık. Buna rağmen böyle olduysa uzun dönemde ne olacağını düşünmek istemiyorum. Arzu ediyorum ki organik bir kalıntı olsun, doğa kendi kendine bunu yok edebilsin. Bir kimyasal kalıntıysa uzun dönemde çok büyük etkilerini göreceğiz. Çok üzüncü ve büyük hayal kırıklığı. ifadelerini kullandı.
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Diş hekiminin tekneden çektiği görüntülere Marmara'daki müsilaj yoğunluğu yansıdı
Deniz betonla kaplı gibiydi: Diş hekiminin tekneden çektiği görüntülere Marmara'daki müsilaj yoğunluğu yansıdı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, diş hekimi Alper Altay'ın bir tekneden çektiği görüntülere Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu yansıdı. Altay, "Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi. Yaklaşınca hafif bir hareket gördüm. Şaşırdım" ifadelerini kullandı.


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