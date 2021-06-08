Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul müsilajı azaltır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak 24TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Kanalı 'Türkiye'nin stratejik hamlesi' diye nitelendiren Karaismailoğlu, "Boğazdan 43 bin gemi geçiyor, yük miktarı çok arttı, gemi boyutları büyüdü. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. 10 yıl içinde 35 milyar tona çıkacağı söyleniyor. 2050'de boğazdan 78 bin gemi geçecek" dedi. Akşam gazetesinin aktardığına göre Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bunların boğazdan geçmesi mümkün değil; kapasite yıllık 25 bin. Bu sefer gemiler Karadeniz ve Marmara'da 16-30 saat arasında bekleyecek. Bu da maliyetleri artırınca Kanal İstanbul'u tercih edeceklerdir. Süveyş kanalının bir gün kapalı kalmasının dünya ekonomisine maliyeti 9 milyar dolardı.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Haziranın sonunda temeli atıyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayasofya'yı bir yıl önce hamdolsun açtık. Ardından dün Taksim Camii'nin açılışı da bizlere nasip oldu. Bugün de Çamlıca Kulesi'ni açıyoruz. Bitmedi. Şimdi. İnşallah haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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'Şu anda boğazdan geçen gemilerin yüzde 98'i kanaldan geçecek'

Kanalın temeli önümüzdeki günlerde atılacak, önce köprüler yapılacak. Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, Marmara Otoyolu hepsi birer parça. İstanbul depremine karşı riskli binaların dönüştürülmesi için kullanılacak. Köprüler için ücret ödenmeyecek. Sosyal, donatı, lojistik alanları, rüzgar ve güneş enerjilerinin bol miktarda kullanıldığı yeni akıllı şehir olarak planlanıyor. Kanalın tek yönlü dip genişliği 270 metre, su derinliği 20.75 olarak kesinleştirildi. Derinlik artırıldı, genişlik biraz daraltıldı; boydan boya 43 km. Şu anda boğazdan geçen gemilerin yüzde 98'i kanaldan geçecek.

OYNAT 00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır İnşası tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Yakında ilk köprüsünün temelini atacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır' dedi. BiP'te paylaş

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'Karadeniz, Marmara'ya göre çok daha temiz'

Karadeniz, Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek.

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Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un yüzde 2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramandere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız."

GÜNDEM Müsilaj temizlenene kadar: Marmara Denizi için seferberlik

FOTOĞRAF 8 Sahil kesiminde müsilaj manzaralı tatillerine devam eden yazlıkçılar, bir an önce bu felaketten kurtulmak istediklerini dile getirdi. Marmara Denizi’nin İstanbul kıyılarında mart ayının ikinci haftasında görülmeye başlayan, Yalova, İzmit Körfezi, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarının ardından Bursa’nın Gemlik ve Mudanya kıyılarını da açık kahverengiye boyayan deniz salyası (müsilaj) ile mücadele başladı. Kıyı ve büyük şehir belediyeleri kiraladıkları müsilaj temizleme gemileriyle yaklaşık 320 ton deniz salyasını temizlemeyi başardı. Fakat rüzgarın etkili olduğu Marmara’da müsilajlar yeniden kıyılarda gün yüzüne çıktı. Marmara Denizi’nin güney kıyısında bulunan ve Bursa’nın sahil ilçesi olan Mudanya’da yaşayan Hasan Cansıra, ’’Yıllardır burada yaşıyorum. Görüntü olarak çok pis bir manzara var. Bu sene denize girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ben 44 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey oluyor’’ dedi. Mudanya’da yaz kış oturduklarını ve son 3 aydır müsilajı gördüklerini belirten Zeynep Cansıra, ’’Biz her yaz denize girmeyi çok seviyoruz. Ama bu sene deniz hayatı bitti bizim için. Bu şekilde giremeyiz. Ben sabah saat 08.00’de çıktım, yürüyüş yaptım. Deniz pırıl pırıldı. Şimdi ise görüldüğü gibi çok berbat bir şekilde dedi. Normal zamanda Bursa’da yaşayan ve yazları Mudanya’ya giden bir kişi ise, eline aldığı demir kancayla vatandaşların yere attığı pislikleri ve maskeleri topladığını anlattı. Çevreci vatandaş, bir an önce virüs ve bu müsilaj felaketinden kurtulmak istediğini dile getirerek, ’’Engelli yeğeninin beni denize ne zaman götüreceksin diye soruyor. Ona bu durumu anlatamıyorum dedi. Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi: 44 senedir buradayım böyle bir şey görmedim Marmara'nın Güney kıyılarında son bir haftadır görülmeyen müsilaj, rüzgarın yönünü değiştirmesi üzerine yeniden görülmeye başlandı. Özellikle Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı'da tamamen salya ile kaplı sahile giden vatandaşlar sapsarı manzara ile karşılaşınca isyan etti. Mudanya'da yaşayan Hasan Cansıra, ''Yıllardır burada yaşıyorum. Görüntü olarak çok pis bir manzara var. Bu sene denize girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ben 44 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey oluyor'' dedi.

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