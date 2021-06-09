Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haliç'i nasıl temizlediysek Marmara'yı da kurtaracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Haliç’i nasıl tertemiz yaptıysak, denize girilir hale getirdiysek inşallah bu müsilaj belasını kısa zamanda Marmara'mızdan, İstanbul'umuzdan temizleyeceğiz. Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara'yı temizleyeceğiz" diye konuştu.
Erdoğan, "Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.