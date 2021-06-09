Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliçi nasıl temizlediysek Marmarayı da kurtaracağız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haliç'i nasıl temizlediysek Marmara'yı da kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haliç’i nasıl tertemiz yaptıysak, denize girilir hale getirdiysek inşallah bu müsilaj belasını kısa zamanda Marmara'mızdan, İstanbul'umuzdan temizleyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğandan son dakika müsilaj açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Haliç’i nasıl tertemiz yaptıysak, denize girilir hale getirdiysek inşallah bu müsilaj belasını kısa zamanda Marmara'mızdan, İstanbul'umuzdan temizleyeceğiz. Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara'yı temizleyeceğiz" diye konuştu.

Müsilaj seferberliği başladı: Marmara Denizi en hızlı şekilde temizlenecek
GÜNDEM
Müsilaj seferberliği başladı: Marmara Denizi en hızlı şekilde temizlenecek

Erdoğan, "Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Suç örgütlerine bel bağladılar
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Suç örgütlerine bel bağladılar

OYNAT 03:15
"Bu ülkeyi her tarafından basiretsizlik akan bir zihniyetin eline bırakamıyız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Marmara Denizi'nin tamamının koruma alanı ilan edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her seçimi kaybedip arsızca koltuklarında oturanlar önce aynaya baksın
OYNAT 00:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her seçimi kaybedip arsızca koltuklarında oturanlar önce aynaya baksın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evet onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde 'Şu kadar oy alamazsam bırakırım' diyen ama her defasında onuru ayaklar altına alıp arsızca koltuklarında oturmaya devam edenler önce aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Esenyurtta mavi su kabusu

Esenyurt'ta mavi su kabusu

Rögarlardan fışkırdı, vatandaşları tedirgin etti.
Haliçte köpek balığı

Haliç'te köpek balığı

​İki metrelik köpek balığı misinayı koparıp kaçtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yatırımlara karşı çıkan muhalefete videolu cevap

​AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar.

​Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli gelişme.

​Doğal gazda 2022 ve sonrası için heyecanlandıran açıklama

​Yüzlerce biçerdöver aynı anda araziye girdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.