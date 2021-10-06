Gündem Yunanistan ile istişari görüşmelerin 63 turu yapıldı
ANKARA

Yunanistan ile istişari görüşmelerin 63. turu yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turunun Ankara’da gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan ile istişari görüşmelerin 63. turu yapıldı
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu bugün Ankara’da gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Görüşmelerin bir önceki turu 16 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 61. turu ise ocakta İstanbul’da düzenlenmişti.

Daha önce "istikşafi" nitelemesi kullanılan görüşmeler için "istişari" ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesi hedefleniyor

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

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