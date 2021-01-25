Yunanistan Türkiye ile istikşafi görüşmelere başlayacağı gün Fransa ile savaş uçağı anlaşması imzalıyor

İlki 2002 yılında Ankara'da yapılan ve Türkiye ile Yunanistan arasında sorunları keşif amaçlı ele almayı hedefleyen "istikşafi görüşme" 5 yıl aradan sonra bugün kaldı yerden devam edecek.

Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmeyi 11 Ocak’ta yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61'inci turu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak” sözleriyle duyurmuştu.

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Görüşmede Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunan heyetine ise daha önceki istikşafi görüşmelerde de yer alan Büyükelçi Pavlos Apostolidis başkanlık edecek.

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Gerginliğe yol açan konular masada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, Yunanistan ile Türkiye arasında gerginliğe yol açan çeşitli konular olduğunu ifade ederek "Ege ile ilgili konular var, karasuları var, hava ile ilgili konular var, deniz yetki alanlarıyla ilgili konular var. Yunanistan'ın içinden bir tanesini seçip 'istikşafi yapıyoruz' demesi doğru değil" demişti.

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Atina’da savaş uçağı satışı için anlaşma

Gerginliğin düşürülmesi amacı taşıyan görüşmenin gerçekleşeceği günde, Yunanistan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’i ağırlayacak.

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Fransız bakanın ziyaretinde, Atina’da, savaş uçağı satın alımına yönelik tedarik sözleşmesi imzalanacak.

Yunan milletvekilleri, bu ayın başlarında Fransa'dan 2,5 milyar euro karşılığında 6’sı yeni 12’si kullanılmış toplam 18 Rafale uçağının satın alınmasını onaylamıştı.

Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ile perşembe günü bir telefon görüşmesi yaptığı bildirilen Parly'nin, Yunanistan'a fırkateyn satışı için de bir öneri getirmesi bekleniyor.