Yüz binler çabalıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerindeki incelemelerine devam etti

Vatandaşların, devletinin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu bildiğini dile getiren Erdoğan, “Doğrudan ve dolaylı katkılarıyla sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi, yardım çalışmalarıyla ilgili süreçlerde görev aldı, görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından gereken her türlü ekip ve araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir” dedi.

Gaziantep'teki çadır kenti ziyareti sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca çocuklar için oluşturulan bölümde de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir süre sohbet etti. Yıkılmış tüm konutları bir yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz, bunun imtihanını verdik. Nerede verdik? Van'da, Bingöl'de, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de verdik. Türkiye'nin her yerinde biz, bütün bu yıkılan binaları hemen süratle bitirip, sahiplerine teslim ettik. Bir taraftan bu inşaatlar sürerken, biz, çadırlarda falan kalınmasın istiyoruz. Çadırlar anlık. Otellerde her şey, yeme, içme, banyosu her şey var. Modern oteller, buralarda ağırlayalım. Ama hala benim vatandaşım çekiniyor, enkazda yakınları var, vesairesi var, bundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Biz, şimdi uçaklarla Ankara, İstanbul'a taşıdık, taşıyoruz.”