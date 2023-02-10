Yüz binler çabalıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerindeki incelemelerine devam etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerdeki incelemelerine önceki gece ve dün de devam etti.

İskenderun ve Adana'da önceki akşam kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Erdoğan, “Bütün buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki ölenlerimiz hepimiz için ciğerparelerimizdir” dedi.

HALKIM İSTİSMARA PRİM VERMEZ

Erdoğan dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'te yetkililerden bilgi aldı, incelemelerinin ardından basın açıklaması yaptı. Erdoğan, konteynerlerin kurulması yönündeki çalışmaların devam ettiğini, yurt dışından gelecek konteynerler de olduğunu dile getirerek, “Gelecek konteynerleri de yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir” diye konuştu.

OHAL YETKİ VERECEK

Yürürlüğe giren Olağanüstü Hal (OHAL) Kanunu'nun neler getireceğine ilişkin de Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu ne getirecek? Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak, yakalayacaktır.”

TÜM İMKANLARLA BÖLGEDEYİZ

Vatandaşların, devletinin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu bildiğini dile getiren Erdoğan, “Doğrudan ve dolaylı katkılarıyla sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi, yardım çalışmalarıyla ilgili süreçlerde görev aldı, görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından gereken her türlü ekip ve araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir” dedi.

ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ

Gaziantep'teki çadır kenti ziyareti sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca çocuklar için oluşturulan bölümde de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir süre sohbet etti. Yıkılmış tüm konutları bir yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz, bunun imtihanını verdik. Nerede verdik? Van'da, Bingöl'de, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de verdik. Türkiye'nin her yerinde biz, bütün bu yıkılan binaları hemen süratle bitirip, sahiplerine teslim ettik. Bir taraftan bu inşaatlar sürerken, biz, çadırlarda falan kalınmasın istiyoruz. Çadırlar anlık. Otellerde her şey, yeme, içme, banyosu her şey var. Modern oteller, buralarda ağırlayalım. Ama hala benim vatandaşım çekiniyor, enkazda yakınları var, vesairesi var, bundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Biz, şimdi uçaklarla Ankara, İstanbul'a taşıdık, taşıyoruz.”

Milletimiz endişe etmesin

Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarla sahada olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olarak hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binaların yerine, konutlarımızı zemin artı 3-4 kat olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında da yapılacak olan hasar tespitle şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız ve bu nakdi yardımla bu geçiş sürecinin en azından sıkıntılarını biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz.”

HİÇ ÜMİTSİZ OLMAYIN

“Tüm basın mensubu arkadaşlarıma, tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri için, bu konuda bizlere gerekli güveni verdikleri için, yardım desteği verdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Şunu hiç endişe etmeyin biz bugüne kadar Van'da, o devasa depremi nasıl atlattıysak, Bingöl'de nasıl atlattıysak, Malatya'da, Elazığ'da o malum depremleri nasıl atlattıysak, bütün bunların yanında İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın, bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konut sahiplerine teslim edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

MİLLETİMİZ DEVLETİYLE OMUZ OMUZA

“Devletimiz, tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, 10 vilayetimizde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz, devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler, velhasıl imkanı olan herkes, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Maruz kaldığımız felaketin çapı ve etkisi bu derece büyük olunca, ister istemez bazı gecikmeler, eksiklikler de yaşanabiliyor.”

Yaralılara ziyaret

Erdoğan, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Bir depremzede yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da depremzedeye geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Allah şifa versin. Hastanın duası makbuldür. Bizi duada unutmayın inşallah" dedi.

DÜNYADA BÖYLE BİR FELAKET YOK

Başka bir depremzedeye de şifa dileyen Erdoğan, "Dünyada böyle bir felaket yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir mensubu, 'Kara depremlerinde, Japonya'yı söylüyorlar, Türkiye onun on misli daha fazla' diyor. Süratle hemen 10 ilde inşaatları başlatacağız. Bundan önceki yerlerde nasıl bu işleri başardıysak inşallah 10 vilayetimizde de o şekilde başaracağız. Hiç endişeniz olmasın, biz bu işlerin altından kalkarız." ifadelerini kulandı.



