Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayla Ülük istifa ederek MHP'ye geçti: Ülkücülerin gerçek yuvasındayım

"Zafer Partisi kurucu üyesi ve genel idare kurulu üyesi Ayla Hanımefendi saldırıların farkında olup gelip Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olmak istediğini, destek olmak istediğini, omuz vermek istediğini beyan etti. Bugün de üyeliğini kabul ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İzmir'de bu tür çalışmalarımız devam ediyor. 30 Ocak Pazartesi günü Sayın Genel Başkanımıza, İzmir'den toplayacağımız on binlerce desteği, belgeyi ileteceğiz."