Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayla Ülük istifa ederek MHP'ye geçti: Ülkücülerin gerçek yuvasındayım

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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayla Ülük MHP'ye geçti.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Ayla Ülük istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. MHP'ye geçen Ülük'ün rozetini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin taktı.
Bundan sonra MHP için çalışacağını vurgulayan Ülük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkücülerin gerçek yuvasındayım" dedi.
MHP ve Cumhur İttifakı'nın her geçen gün güçlendiğini ifade eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise şu açıklamalarda bulundu: