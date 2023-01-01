|
Gündem

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayla Ülük istifa ederek MHP'ye geçti: Ülkücülerin gerçek yuvasındayım

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Ayla Ülük partisinden istifa etmesinin ardından MHP'ye katıldı. Ülük'ün rozetini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin taktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ülük, "Ülkücülerin gerçek yuvasındayım" dedi.

11:14 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayla Ülük MHP'ye geçti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayla Ülük MHP'ye geçti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Ayla Ülük istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. MHP'ye geçen Ülük'ün rozetini MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin taktı.

"ÜLKÜCÜLERİN GERÇEK YUVASINDAYIM"

Bundan sonra MHP için çalışacağını vurgulayan Ülük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkücülerin gerçek yuvasındayım" dedi.


"CUMHUR İTTİFAKI HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR"

MHP ve Cumhur İttifakı'nın her geçen gün güçlendiğini ifade eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Zafer Partisi kurucu üyesi ve genel idare kurulu üyesi Ayla Hanımefendi saldırıların farkında olup gelip Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olmak istediğini, destek olmak istediğini, omuz vermek istediğini beyan etti. Bugün de üyeliğini kabul ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İzmir'de bu tür çalışmalarımız devam ediyor. 30 Ocak Pazartesi günü Sayın Genel Başkanımıza, İzmir'den toplayacağımız on binlerce desteği, belgeyi ileteceğiz."


#Zafer Partisi
#Ayla Ülük
#MHP
35 dakika önce
default-profile-img
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayla Ülük istifa ederek MHP'ye geçti: Ülkücülerin gerçek yuvasındayım
Elon Musk'tan petrol ve gaz tahmini: 2073'ten önce tepe seviyelere çıkacak
Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor
Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Tam 2.7 kilo
EYT'de ilk aylıklar ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
SPK'dan 21 internet sitesi için kapatma talebi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.