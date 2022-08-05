Gündem Suriyelilerin bir vatandaşı dövdüğünü iddia eden Ümit Özdağ gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı
POLİTİKA

Suriyelilerin bir vatandaşı dövdüğünü iddia eden Ümit Özdağ gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı

Konya'da üç Suriyelinin bir Türk vatandaşını öldüresiye dövdüğü iddiasında bulunan Zafer Partisi Gelen Başkanı Ümit Özdağ, olayın aslının ortaya çıkması üzerine gerçeği açıklamak zorunda kaldı. Dövülen gencin Suriyeliler tarafından dövülmediğinin ortaya çıkması sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, ilgili kişinin alacak verecek meselesinden dolayı bir Türk tarafından dövüldüğünü itiraf etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyelilerin bir vatandaşı dövdüğünü iddia eden Ümit Özdağ gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Vatandaşları sığınmacılara karşı kışkırtmak için peş peşe provokasyonlara imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Konya'da üç Suriyelinin bir vatandaşı öldüresiye dövdüğünü iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Sığınmacı ve kaçaklar Türk vatandaşlarını gasp ediyor, bıçaklıyor, öldürüyor! Konya'da Fatih Büyükziyanak 31 Temmuz günü 3 Suriyeli tarafından gasp edilip, öldüresiye dövüldü. Fatih ölümden döndü. Bu olayları halktan saklamaya devam edin, çünkü siz Türk'ün gerçek düşmanısınız." ifadelerini kullandı.

GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Sığınmacıları hedef gösteren Özdağ, 'Suriyeliler Türk vatandaşını dövdü' iddiasının gerçeği yansıtmadığı itiraf etmek zorunda kaldı. Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Özdağ, 3 Suriyeli tarafından dövüldüğünü iddia eden gencin aslında Türk vatandaşı tarafından dövüldüğünü söyledi. Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişi alacak verecek meselesinden dolayı bir Türk tarafından dövülmüş. Konuyu ailesinden gizlemek için Suriyeliler saldırdı demiş. Ben gündeme getirince olay büyümüş. Paniklemiş gerçeği söylemiş. Ayıp ayıp. Dayak yedin anladık dürüst ol, yalan söyleme"

KAYMAKAMI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde "Suriyelilere İslami değerlerle sahip çıkalım" çağrısında bulunan Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan'ı sosyal medya hesabından tehdit etmişti. Özdağ, "Meram Kaymakamı seni not ettik. Türk devletine yakışmıyorsun." ifadesini kullanmıştı.

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