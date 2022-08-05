Suriyelilerin bir vatandaşı dövdüğünü iddia eden Ümit Özdağ gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı

Vatandaşları sığınmacılara karşı kışkırtmak için peş peşe provokasyonlara imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Konya'da üç Suriyelinin bir vatandaşı öldüresiye dövdüğünü iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Sığınmacı ve kaçaklar Türk vatandaşlarını gasp ediyor, bıçaklıyor, öldürüyor! Konya'da Fatih Büyükziyanak 31 Temmuz günü 3 Suriyeli tarafından gasp edilip, öldüresiye dövüldü. Fatih ölümden döndü. Bu olayları halktan saklamaya devam edin, çünkü siz Türk'ün gerçek düşmanısınız." ifadelerini kullandı.

GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Sığınmacıları hedef gösteren Özdağ, 'Suriyeliler Türk vatandaşını dövdü' iddiasının gerçeği yansıtmadığı itiraf etmek zorunda kaldı. Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Özdağ, 3 Suriyeli tarafından dövüldüğünü iddia eden gencin aslında Türk vatandaşı tarafından dövüldüğünü söyledi. Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Bu kişi alacak verecek meselesinden dolayı bir Türk tarafından dövülmüş. Konuyu ailesinden gizlemek için Suriyeliler saldırdı demiş. Ben gündeme getirince olay büyümüş. Paniklemiş gerçeği söylemiş. Ayıp ayıp. Dayak yedin anladık dürüst ol, yalan söyleme"

Bu kişi alacak verecek meselesinden dolayı bir Türk tarafından dövülmüş. Konuyu ailesinden gizlemek için Suriyeliler saldırdı demiş. Ben gündeme getirince olay büyümüş. Paniklemiş gerçeği söylemiş.Ayıp ayıp. Dayak yedin anladık dürüst ol, yalan söyleme https://t.co/7A9cxlcfFL — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 4, 2022

KAYMAKAMI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde "Suriyelilere İslami değerlerle sahip çıkalım" çağrısında bulunan Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan'ı sosyal medya hesabından tehdit etmişti. Özdağ, "Meram Kaymakamı seni not ettik. Türk devletine yakışmıyorsun." ifadesini kullanmıştı.

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GÜNDEM Ümit Özdağ "Suriyelilere İslami değerlerle sahip çıkalım" diyen kaymakamı tehdit etti: Seni not ettik

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