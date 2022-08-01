Ümit Özdağ "Suriyelilere İslami değerlerle sahip çıkalım" diyen kaymakamı tehdit etti: Seni not ettik

Bir süredir sığınmacılarla ilgili tahrikleriyle gündemden düşmeyen ve sığınmacılara karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi fonladığı ortaya çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yeni bir skandala imza attı.

ŞİMDİ DE KAYMAKAMI HEDEF ALDI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleştiğini öne sürdüğü bıçaklama olayıyla ilgili yine Suriyelileri hedef gösterdi. Özdağ, açıklamasının devamında Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan'ı tehdit etti. Özdağ, "Suriyelilere İslami değerler ile sahip çıkmaktan bahsetmiş" dediği Kayhan'ı şu sözlerle tehdit etti:

"Meram Kaymakamı seni not ettik. Türk devletine yakışmıyorsun."

Konya/Meram Kaymakamı dün bıçaklanan gence ve ailesine sığınmacılara karşı olan partiye fırsat verecek açıklama yapmayın diye baskı yapmış. Suriyelilere İslami değerler ile sahip çıkmaktan bahsetmiş.Meram Kaymakamı seni not ettik.Türk devletine yakışmıyorsun. pic.twitter.com/nrHWwQCKl0 REKLAM August 1, 2022

GÜNDEM Ümit Özdağ mültecileri Nemrut gibi ateşe atacakmış