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POLİTİKA

Ümit Özdağ "Suriyelilere İslami değerlerle sahip çıkalım" diyen kaymakamı tehdit etti: Seni not ettik

Sığınmacı karşıtı çıkışlarıyla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Suriyelilere İslami değerlerle sahip çıkalım" çağrısında bulunan Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan'ı sosyal medya hesabından tehdit etti. Özdağ, "Meram Kaymakamı seni not ettik. Türk devletine yakışmıyorsun." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ Suriyelilere İslami değerlerle sahip çıkalım diyen kaymakamı tehdit etti: Seni not ettik
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Bir süredir sığınmacılarla ilgili tahrikleriyle gündemden düşmeyen ve sığınmacılara karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi fonladığı ortaya çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yeni bir skandala imza attı.

ŞİMDİ DE KAYMAKAMI HEDEF ALDI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, Konya'nın Meram ilçesinde gerçekleştiğini öne sürdüğü bıçaklama olayıyla ilgili yine Suriyelileri hedef gösterdi. Özdağ, açıklamasının devamında Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan'ı tehdit etti. Özdağ, "Suriyelilere İslami değerler ile sahip çıkmaktan bahsetmiş" dediği Kayhan'ı şu sözlerle tehdit etti:

"Meram Kaymakamı seni not ettik. Türk devletine yakışmıyorsun."

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