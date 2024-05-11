Zehir tacirlerine narko yumruk

Türkiye’nin narkotik suçlarla mücadelesi hız kesmeden devam ederken Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Narkoçelik-16 operasyonuna imza atıldı. Uyuşturucu madde imalatçılarının ve torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 700 kg uyuşturucu madde başta olmak üzere 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlıkları'nca yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin en yoğun gözaltına alındığı iller ise 85 kişi ile Aydın, 65 kişi ile Amasya ve 53 kişi ile Şanlıurfa oldu.