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Orman yakan PKK'lıya 2 kez müebbet

PKK’nın isteği doğrultusunda para karşılığı orman yakan İbrahim Soncul hakkında karar çıktı.

04:00 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:05 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Soncul, 2 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki bir yakınının isteği üzerine 100 bin lira karşılığında Muğla Bodrum’da ormanlık alanı ateşe vermişti. Olaydan sonra Aydın’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan Soncul’un cep telefonunda, yaktığı ormanlık alana ilişkin görsellere ulaşıldı. Soncul’un ayrıca yurt dışında yaşayan bir kişiye de “Yaktım ama çabuk söndü” mesajı gönderdiği tespit edildi. İncelenen HTS kayıtları ve cep telefonu sinyalinden İbrahim Soncul'un 29 Temmuz 2021'de Bodrum’a bağlı Meşelik mevkiinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Yangından bir süre sonra Soncul adına yurt dışından 100 bin lira havale yapıldığı da belirlendi. Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü davada, 87 dekar ormanlık alanı kül eden İbrahim Soncul, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulan terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanını yakmak” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 bin gün adli para cezasına çarptırıldı.


#orman yangını
#terörist
#PKK
#müebbet
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