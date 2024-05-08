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363 zehir taciri kıskıvrak

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:30 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 52 ilde düzenlenen operasyonlarda zehir tacirlerine darbe vuruldu. Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerinin hedef alındığı “Narkoçelik-15” operasyonuyla 217 Kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin imalatçılarına ve satışını yapan sokak satıcılarına yönelik hedeflerde İstanbul’da 40 sokak satıcısı tespit edilirken 70 şüpheli gözaltına alındı.




#Operasyon
#narkotik
#Uyuşturucu
4 saat önce
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