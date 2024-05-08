363 zehir taciri kıskıvrak

Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı bir operasyonda iklimlendirme yöntemi ile bir depoyu Hint keneviri yetiştirme tesisine çeviren şüpheli yakalandı. Aramalarda ayrıca 108 adet çeşitli uyuşturucu haplar bulundu.