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Zehir tacirlerine 'Narkoçelik' darbesi: 20 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 366 kişi yakalandı

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-16” operasyonlarında; 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

08:14 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 08:33 - 10/05/2024 Cuma
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20 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 366 kişi yakalandı
20 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 366 kişi yakalandı
20 ilde düzenlenen "Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüphelinin yakalandığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde operasyonlar düzenlendi.

366 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.




#Narkoçelik-16
#operasyon
#polis
#zehir taciri
41 dakika önce
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