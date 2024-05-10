Zehir tacirlerine 'Narkoçelik' darbesi: 20 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 366 kişi yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde operasyonlar düzenlendi.
366 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.