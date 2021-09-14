Zincirleme kazada yol tıkanınca 3 araç daha birbirine girdi

Sakarya’dan Bolu istikametinde meydana gelen kazada M.Ü. idaresindeki otomobil, önüne seyir halinde olan F.Z. idaresindeki otomobille çarpınca oda aynı istikamete giden önünde ki F.A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araç hurdaya dönerken F.A. idaresindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, tek şeritten akan trafiği kontrol etmeye çalıştığı esnada, ilk kaza noktasına 100 metre kala ikinci kaza meydana geldi. Bu kazada da 3 araç birbirine girdi. Her iki kazada toplamda 6 araç birbirine girerken, kazalar maddi hasar ile atlatıldı.

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