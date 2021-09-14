Gündem Zincirleme kazada yol tıkanınca 3 araç daha birbirine girdi
DÜZCE

Zincirleme kazada yol tıkanınca 3 araç daha birbirine girdi

Düzce D-100 Karayolu Küçük Melen mevkiinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazanın ardından 3 araç daha birbirine girdi.

Haber Merkezi İHA
Zincirleme kazada yol tıkanınca 3 araç daha birbirine girdi
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Sakarya’dan Bolu istikametinde meydana gelen kazada M.Ü. idaresindeki otomobil, önüne seyir halinde olan F.Z. idaresindeki otomobille çarpınca oda aynı istikamete giden önünde ki F.A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araç hurdaya dönerken F.A. idaresindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, tek şeritten akan trafiği kontrol etmeye çalıştığı esnada, ilk kaza noktasına 100 metre kala ikinci kaza meydana geldi. Bu kazada da 3 araç birbirine girdi. Her iki kazada toplamda 6 araç birbirine girerken, kazalar maddi hasar ile atlatıldı.

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