Gündem Hepsini tek tek parçaladı Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi
ŞIRNAK

Hepsini tek tek parçaladı: Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi

Şırnak'ta parasını alamayan bir kepçe operatörü sinirini kamyonlardan çıkardı. Kepçe operatörü iş yerindeki 5 kamyonun kabin kısmını ezdi. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Hepsini tek tek parçaladı: Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi
Hepsini tek tek parçaladı.

Şırnak'ta kömür ocağında çalışan kepçe operatörü, amcası alacağını vermeyince kepçeyle iş yerindeki 5 kamyonun kabin kısmını ezdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAMYONLARI PARÇALADI


Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörlüğü yapan Hakan M., iddiaya göre, amcası Ömer M.'den alacağını istedi. Parası ödenmeyince Hakan M., ekskavatörle kömür ocağındaki 5 kamyonun kabin kısımlarını parçaladı. İşçilerin araya girmesi ile sakinleşen Hakan M. bir süre sonra ekskavatörden indi. Kamyonlarda hasar meydana gelirken, Hakan M. araçları ezdiği anlara cep telefonu kamerasına yansıdı.

OLAY EMNİYETE YANSIMADI


Yaklaşık bir ay önce yaşandığı belirtilen olay sonrası amca ile yeğen Hakan M.'nin anlaştığı, durumun emniyete yansımadığı bildirildi.

Şırnak'ta ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonları parçaladı
OYNAT 00:25
Şırnak'ta ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonları parçaladı
Şırnak'ta kömür ocağında çalışan işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi. Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü Hakan M, iddiaya göre amcası Ömer M'den alacağını istedi. Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi. Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu. Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


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