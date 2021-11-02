Özgün Hadid Suresinin fazileti
DİNİ BİLGİLER

Hadid Suresi'nin fazileti

Hadid Suresi, Medine döneminde inmiştir ve 29 ayettir. Sure, adını 25. ayette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Surede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir. Haberimizde Hadid Suresi'nin faziletini bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hadid Suresinin fazileti
Hadid Suresi

Hadid Suresi, Medine döneminde inmiştir ve 29 ayettir. Sure, adını 25. ayette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Surede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir. Haberimizde Hadid Suresi'nin faziletini bulabilirsiniz.

Hadid Suresi'nin nuzülü

Mushaftaki sıralamada elli yedinci, iniş sırasına göre doksan dördüncü sûredir. Zilzâl sûresinden sonra, Muhammed sûresinden önce nâzil olmuş ve genellikle Medine’de inen sûreler arasına yerleştirilmiştir. İbn Âşûr bunun, Mekkî mi Medenî mi olduğu hususu en tartışmalı sûre olduğunu ifade eder. Fakat hemen bütün âlimler hem Mekkî hem Medenî âyetler ihtiva ettiğini kabul ederler (bk. İbn Atıyye, V, 256; İbn Âşûr, XXVII, 353-354).

Kur'an'da kaç sure ve hangi sureler var? Kur'an kaç sayfa
ÖZGÜN
Kur'an'da kaç sure ve hangi sureler var? Kur'an kaç sayfa

Hadid Suresi'nin fazileti

Tesbih ifadesiyle başladıkları için “müsebbihât” diye anılan beş sûrenin ilkidir (diğerleri Haşr, Saf, Cum‘a ve Tegābün sûreleridir). Bu ve devamındaki dört sûrenin faziletiyle ilgili olarak şöyle bir hadis rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber yatmadan önce “müsebbihât”ı okur ve bunlarda bin âyetten faziletli bir âyetin bulunduğunu söylerdi(Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 21, “Da‘avât”, 22).

Kur'an'da kaç ayet var? Kur'an 6666 ayet mi?
ÖZGÜN
Kur'an'da kaç ayet var? Kur'an 6666 ayet mi?

Hadid Suresi dinle

Hadid Suresi'nin konusu

Allah Teâlâ’nın bazı sıfatlarına, evrendeki mutlak egemenliğine dikkat çekilerek başlayan sûrede, iman ve infakın önemi üzerinde durulmakta, âhirette müminler münafıklardan ve kâfirlerden ayrılıp kurtuluşa ererlerken diğerlerinin içine düşeceği acı durum tasvir edilmekte, dünya hayatının âhiret inancından bağımsız olması halinde anlamını yitireceği, buna karşılık insanın iyi bir kul olabilmek için hıristiyan rahiplerinin yaptığı gibi dünyayı tamamen terketmesinin gerekmediği hususu işlenmektedir.

30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa?
ÖZGÜN
30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa?

Fiyatı düştü

Fiyatı düştü

Balık pazarları hareketlendi.
10 ayda20 milyar dolarlık iş

10 ayda
20 milyar dolarlık iş

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Başlarına çuval geçirildi

Başlarına çuval geçirildi

TGB'den Sarayburnu'nda Amerikan askerlerine protesto.

​Bakan Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Mahir Ünal: ​"54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz"

​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.