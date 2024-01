Adriyatik’in surlarla çevrili şehri: Dubrovnik

Dubrovnik’e ilk gidişim bir kasım ayındaydı. Henüz Game of Thrones’un çekilmediği ve kasım ayı olması nedeniyle turist kalabalığının nispeten az olduğu, şehrin sokaklarında rahatça yürünebildiği günlerdi. Kasım ayı olmasına rağmen, nasibime ilk iki gün güneşin düştüğü ve hatta Adriyatik kıyısında İngilizce’de “crisp” denen o soğuk, taze, parmaklarımı birbirine sürtsem çıtırdayıp dökülecekmiş gibi bir havada yüzümü güneşe verip ısındığım, surlara vuran dalgaları izlediğim günlerdi. Sonrasında Dubrovnik son 50 yılda gördüğü en büyük seli yaşadı ve ben eski şehrin surları içerisindeki tarihi bir binanın çatı katında kaldığım evden neredeyse hiç çıkmadan geçirdim kalan zamanımı. Yağmur arttıkça tatilim mahvoldu diye düşünürken, akşamları evin sahibesiyle Türk dizilerini, Hırvat geleneklerini içeren sohbetlerle dolu, onun bana kendi tatlarını, benimse her seyahatte yanımda götürdüğüm annemin tarhanasıyla yaptığım çorbayı ve yine Türkiye’den götürdüğüm tahin helvasını ikram ettiğim günlere dönüştü bu zaman. Apartmanın giriş katındaki çamaşır makinelerinin etrafında diğer dairelerde kalanlarla toplanıp, yıkama süresi bitene kadar uzun sohbetler ediyorduk bir de. Bir Kübalı, bir Hırvat, bir Malezyalı bir de Türk yağmurda mahsur kalmışlar temalı fıkralarla içinde bulunduğumuz durumla dalga geçiyorduk. Arada bir yağmur kesildiğinde ev sahibemin uyarılarına rağmen çıkıp, bomboş ve ıslak sokakları tek tük yanımdan geçen rahibelerle paylaşıyordum. Akşamları sokaklar sarı ışıklarla aydınlandığında kendimi yüzyıllar öncesinde terk edilmiş bir kasabada gibi hissediyordum. Kaldığım binayı çepeçevre saran oluklar vardı. Geceleri küçük ahşap çerçeveli camların ardından sürekli yağan yağmurun bu oluklardan akıp gitmesini seyrediyordum. Tatilim mahvoldu düşüncem de o oluklardan akıp gitti her gece. Dubrovnik’i içinde hapsolmuşken çok sevdim. Sonraki daha turistik gezilerimde Dubrovnik’e sevgim değişmedi fakat vereceğim ilk öneri Dubrovnik’te tarihi şehrin içerisinde konaklamanız olacak. Çünkü şehir akşamları kalabalık çekildikten, sabahları da henüz kalabalıklar gelmeden başka güzel.