Adriyatik kıyısına vizesiz rota

Bu hafta Türkiye’den uçakla bir saat yirmi dakika uzaklıkta, hâlâ vizesiz gidilebilen Karadağ’ın Adriyatik kıyısında, Kotor Körfezi’nin içindeki tarihi, güzel şehri Kotor’dan bahsedeceğim. Yazıya böyle sakin bir giriş yapmış olsam da Kotor benim birkaç kez gitmeme rağmen her aklıma gelişinde heyecanlandığım, hala sevdiklerimle ve özellikle kara yoluyla tekrar tekrar gitme hayali kurduğum bir yer. 1979 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki bu bölge, bir nehir kanyonunun çökmesi ve birbirine bağlı dört körfez halinde kıyıya uzanmasıyla oluşmasına rağmen görsel olarak bir fiyorta benzediği için Avrupa’nın en güneyindeki fiyort olarak adlandırılıyor. Kotor’da tekne turuna çıktığınızda Alpler’in kıyısında bir gölde ya da Norveç’te olduğunuzu düşünürken, Akdeniz güneşi size aslında nerede olduğunuzu hatırlatıyor.

Kotor Eski Kenti benim için yeşil panjurlu kum rengi tarihi evleri (evlerin çoğu artık butik oteller elbette), restoranları, el yapımı ilginç ürünler satan dükkanları, yağmur yağdığında cilalanmış gibi parlayan Arnavut kaldırımları, surların içinde bozulmamış yapısı, surlardan çıkınca hemen ayağımı sokabileceğim denizi ile bu bölgede en sevdiğim yerlerden biri. Kent merkezinde kendimi bazen Dubrovnik’te, bazen Como Gölü’ndeki kasabalardan birinde gibi hissediyorum ama her ikisinden de daha otantik ve daha sıcak bir hissi var Kotor Kent Merkezi’nin.

İki odalı bu küçük ve çok şirin Kedi Müzesi’ne özellikle kedileri seviyorsanız mutlaka uğrayın. Hem ilginç bir yer hem de kedileri içeren tarihi madalyonlar, tablolar, kartlar, pullar vs görmüş olacaksınız.

Surların en yüksek noktasındaki San Giovanni Kalesi’ne çıkmak için tam 1.300 basamak tırmanmak gerekiyor. Sayı kulağa korkutucu gelse de hem merdivenlerin yassı olması hem sürekli manzaraya bakmak için durmanız nedeniyle bence, tırmanış o kadar da zorlu değil. Kaleye tırmanmak bir saate yakın sürüyor ve zorlu olsaydı da kesinlikle buna değerdi. Yukarıdan görülen manzara neredeyse bütün Kotor tanıtımlarında görülen manzara. Hayatımda gördüğüm en güzel gün batımlarından birkaçını gördüğüm manzara aynı zamanda. Buraya mutlaka çıkın. Zirveye kadar çıkmak istemezseniz, en azından tırmanışın yarısında sizi karşılayacak olan Our Lady of Remedy Kilisesi’ne kadar çıkıp, körfezin muhteşem manzarasını izlemeden Kotor’dan dönmeyin.

*Kotor Körfezi’nde denize girmek için harika yerler var, oraları sayfa yetmediği için yaz yaklaşırken tekrar yazacağım inşallah. Fakat Kotor’a deniz tatili için gitmeseniz de eski kentin çıkışındaki otoparkın önünden kalkan tekne turlarına mutlaka katılmanızı öneriyorum. Özel tekne kiralamanız da mümkün. Turlarda bir saatten sekiz saate kadar seçenekler mevcut. Bir saatlik turlarda Our Lady of the Rocks ile Perast’ı görmek mümkünken, uzun turlarda Kotor Körfezi’ni de için alan Boka Körfezi’nin tamamını tekneyle gezebilirsiniz.